Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat w tej sprawie w poniedziałek o godz. 14:35. Jak czytamy, w miniony piątek "para dyżurna myśliwców MiG-29 Sił Powietrznych dokonała skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim".

Polskie myśliwce przechwyciły samolot Ił-20, "realizujący dziewiątą w tym roku misję rozpoznawczą w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem".

Maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej i została "szybko" przechwycona "dzięki wysokiej gotowości dyżurnych sił, doświadczeniu pilotów oraz sprawnemu działaniu systemu obrony powietrznej".

Rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. Wcześniej Ił-20 przechwycili Norwegowie

To nie jedyna rosyjska prowokacja w ostatnich dniach. W czwartek norweskie siły zbrojne poinformowały o przechwyceniu rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20M. W akcji wzięły udział dwa myśliwce F-35, natomiast do zdarzenia doszło w sąsiedztwie prowadzonych w północnej części kraju manewrów NATO Cold Response.

Jak informuje PAP, przechwycony przez Norwegów samolot jest wykorzystywany do prowadzenia rozpoznania i zwiadu elektronicznego.

