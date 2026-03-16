Rodzina myślała, że zginął na wojnie. Po pogrzebie przeżyła szok
Ukraiński żołnierz Bohdan Wowka zginął na wojnie, tak przynajmniej myślała jego rodzina, która zorganizowała pogrzeb i pochowała szczątki. Kilka dni po pogrzebie bliscy mężczyzny przeżyli jednak szok. Okazało się, że wojskowy cały czas żyje i przebywa w rosyjskiej niewoli.
Ukraińskie media opisują historię żołnierza Bohdana Wowki. W maju 2025 roku rodzina mężczyzny dostała informację, że zginął on na wojnie z Rosją, podczas wykonywania misji bojowej w obwodzie kurskim.
W rodzinnej miejscowości odbył się uroczysty pochówek. Kilka dni po pogrzebie bliscy mężczyzny przeżyli jednak szok.
Jedna z jego kuzynek zobaczyła wtedy w mediach społecznościowych nagrania z Rosji, na których rozpoznała swojego "nieżyjącego" krewnego.
Po dokładnym przeanalizowaniu sprawy okazało się, że doszło do błędów w identyfikacji, a mężczyzna faktycznie żyje i przebywa w rosyjskiej niewoli. Natychmiast zarządzono więc ekshumację pochowanych wcześniej szczątków.
Został pochowany. Czeka na wymianę jeńców
Przeprowadzono również badania DNA, które potwierdziły, że w rzeczywistości w grobie Bohdana pochowano innego żołnierza.
- Osobiście nie potrzebowałam już potwierdzenia DNA, ponieważ miałam informację, że Bohdan jest w niewoli. Chciałam tylko, aby doszło do ekshumacji i aby ciało żołnierza, które pochowaliśmy, trafiło do jego rodziny - powiedziała w rozmowie z portalem "Suspilne" kuzynka wojskowego.
Tak też się stało. Dzięki przeprowadzeniu kolejnych badań jego tożsamość wkrótce została ustalona, a ciało zostało przekazane właściwej rodzinie.
Tymczasem uznany za zmarłego żołnierz cały czas przebywa w niewoli i czeka na wymianę jeńców.
Ukraińskie media przypominają, że to nie pierwszy tego typu przypadek. Na początku 2026 roku podobną historię przeżyła rodzinna innego żołnierza, który powrócił niespodziewanie do domu z rosyjskiej niewoli ponad trzy lata po tym, gdy został pochowany.
