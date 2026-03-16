Dyrektor MORD Tarnów Paweł Gurgul przekazał, że mężczyzna, podchodząc do egzaminów teoretycznych, nie dysponował odpowiednimi materiałami szkoleniowymi. Rekordzista ośrodka mierzył się z egzaminem od 2017 roku.

- Ta osoba nie odpuściła zdawania egzaminu. To pokazuje, że to prawo jazdy jest jej bardzo potrzebne. Ta osoba zdała za 139. razem egzamin teoretyczny. Teraz czeka na egzamin praktyczny - powiedział Gargul w radiu RDN Tarnów.

Dodał, że przedstawiciele MORD Tarnów dopiero niedawno zorientowali się, że "w rozmowie z tą osobą, że korzystała ona z wersji demo testów, które przygotowują do egzaminu teoretycznego".

Egzamin na prawo jazdy. Dyrektor ośrodka dementuje miejskie legendy

- Po tym, jak skorzystała z pełnej wersji programu, z wszystkimi pytaniami, to była coraz bliżej wyniku pozytywnego, coraz mniej jej brakowało, aż w końcu zdała - powiedział Gargul.

Dyrektor odniósł się też do różnych miejskich legend, dotyczących wielokrotnego zdawania egzaminu na prawo jazdy. Wśród nich są historie o przyznawaniu darmowego roweru po trzynastu niezdanych testach oraz o bezpłatnym kolejnym podejściu do egzaminu.

- To oczywiście nieprawda. Nie jest przewidziana żadna ulga, trzeba zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. To też nie jest tak, że osoba, która miała problemy z egzaminem teoretycznym, będzie miała problem na praktyce. Może się zdarzyć, że wiele razy zdawała egzamin teoretyczny, a egzamin praktyczny zda za pierwszym razem - podsumował dyrektor MORD Tarnów.

