Rekordzista w regionie, zdawał egzamin za 139. razem. Ale to nie koniec
Rekordzista Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie zdał egzamin teoretyczny na prawo jazdy - informuje lokalne radio RDN Małopolska. Udało mu się to osiągnąć za 139. podejściem, co zajęło łącznie dziewięć lat.
Dyrektor MORD Tarnów Paweł Gurgul przekazał, że mężczyzna, podchodząc do egzaminów teoretycznych, nie dysponował odpowiednimi materiałami szkoleniowymi. Rekordzista ośrodka mierzył się z egzaminem od 2017 roku.
- Ta osoba nie odpuściła zdawania egzaminu. To pokazuje, że to prawo jazdy jest jej bardzo potrzebne. Ta osoba zdała za 139. razem egzamin teoretyczny. Teraz czeka na egzamin praktyczny - powiedział Gargul w radiu RDN Tarnów.
Dodał, że przedstawiciele MORD Tarnów dopiero niedawno zorientowali się, że "w rozmowie z tą osobą, że korzystała ona z wersji demo testów, które przygotowują do egzaminu teoretycznego".
Egzamin na prawo jazdy. Dyrektor ośrodka dementuje miejskie legendy
- Po tym, jak skorzystała z pełnej wersji programu, z wszystkimi pytaniami, to była coraz bliżej wyniku pozytywnego, coraz mniej jej brakowało, aż w końcu zdała - powiedział Gargul.
Dyrektor odniósł się też do różnych miejskich legend, dotyczących wielokrotnego zdawania egzaminu na prawo jazdy. Wśród nich są historie o przyznawaniu darmowego roweru po trzynastu niezdanych testach oraz o bezpłatnym kolejnym podejściu do egzaminu.
- To oczywiście nieprawda. Nie jest przewidziana żadna ulga, trzeba zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. To też nie jest tak, że osoba, która miała problemy z egzaminem teoretycznym, będzie miała problem na praktyce. Może się zdarzyć, że wiele razy zdawała egzamin teoretyczny, a egzamin praktyczny zda za pierwszym razem - podsumował dyrektor MORD Tarnów.
