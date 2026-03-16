Jak poinformowało Ministerstwo Energii i Górnictwa Kuby, na wyspie doszło do "całkowitego odłączenia krajowego systemu Elektroenergetycznego (SEN)", natomiast przyczyny tej sytuacji są badane.

Wdrożone zostały działania, których celem jest przywrócenie elektryczności. Resort poinformował w kolejnym komunikacie, iż "nie odnotowano żadnych uszkodzeń w jednostkach, które działały w momencie odłączenia SEN".

Ponad tydzień temu na Kubie doszło do innej, ogromnej awarii prądu. Dotknęła ona zachodnią część wyspy, na skutek czego miliony osób zostały pozbawione elektryczności.

Kryzys na Kubie. Wyspa odcięta od prądu, problemy się pogłębiają

Agencja AP wskazała, że w ostatnim czasie kryzys energetyczny oraz gospodarczy na Kubie pogłębiają się, natomiast jej mieszkańcy obwiniają o swoje problemy trwające od lat 60. ubiegłego wieku amerykańskie embargo. Dodatkowym czynnikiem jest polityka Donalda Trumpa, który w styczniu zagroził nałożeniem ceł na każdy kraj, który sprzedaje lub dostarcza ropę Kubie.

Kubański przywódca Miguel Díaz-Canel poinformował w miniony piątek, że wyspa nie otrzymała dostaw ropy od ponad trzech miesięcy i obecnie działa m.in. w oparciu o elektrownie termoelektryczne - w tym również te słoneczne - oraz gaz ziemny. Jak podkreśla agencja, nie wystarcza to, aby zaspokoić zapotrzebowanie całej wyspy.

Według Radia Marti oraz portalu 14ymedio niedobory paliw są głównym powodem znikania samochodów z kubańskich ulic. Te są coraz częściej zastępowane przez wozy ciągnięte przez konie.

