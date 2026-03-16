"Generał Molenda ma wieloletnie doświadczenie strategiczne i operacyjne w obszarze cyber. Jego wybór to potwierdzenie, że kompetencje budowane przez Wojsko Polskie w obszarze transformacji cyfrowej nowoczesnych zdolności są wysoko oceniane w strukturach NATO. Gratuluję Panie Generale" - przekazał w serwisie X Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier i szef MON podkreślił, że stanowisko Cyber Champion to "kluczowa funkcja związana ze wzmacnianiem roli cyberbezpieczeństwa w Sojuszu". O awansie Molendy zdecydował Komitet Wojskowy NATO.

Polski generał awansuje w NATO. Kim jest Karol Molenda?

Karol Molenda jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej i Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie. Po uczelni najpierw służył w 12 batalionie dowodzenia, po czym trafił do Centrum Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

Centrum to następnie znalazło się w strukturach Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W 2019 roku Molenda został pełnomocnikiem ministra obrony narodowej ds. utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni. W tym samym roku prezydent Andrzej Duda mianował go na pierwszy stopień generalski.

Generał Molenda od lutego 2022 roku jest dowódcą powstałego Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Wcześniej pełnił też funkcję dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

