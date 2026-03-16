Jak twierdzi Hubbard w rozmowie z "The Telegraph", wśród jego klientów znajdują się także dwaj wysoko postawieni członkowie gabinetu w administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Donald Trump i jego współpracownicy rozważają scenariusze kryzysowe

Świat na krawędzi globalnego kryzysu? Strach napędza biznes

Eskalacja konfliktów na świecie, w tym napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz trwająca od lat wojna w Ukrainie, sprawiają, że część osób zaczyna rozważać scenariusze związane z poważnym konfliktem międzynarodowym. W takich warunkach rośnie zainteresowanie rozwiązaniami, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w razie kryzysu.

Dla Hubbarda oznacza to znaczący wzrost liczby zamówień. Przedsiębiorca z USA jest założycielem i szefem firmy Atlas Survival Shelters, która produkuje bunkry i schrony przeciwatomowe.

W rozmowie z "The Telegraph" Hubbard stwierdził, że zainteresowanie jego usługami wzrosło dziesięciokrotnie, odkąd wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie.

Biznesmen niedawno otworzył biuro w Dubaju. Gdy kilka dni później irańskie pociski uderzyły w miasto, dotąd uznawane za bezpieczny bastion, dwóch miliarderów od razu się z nim skontaktowało. - Nie powiedziałbym, że mają szczęście, ale to dla nich dobry moment - zaznaczył.

Bunkry za miliony dolarów

Firma produkuje setki schronów rocznie w swojej fabryce w Teksasie. W ofercie znajdują się zarówno niewielkie konstrukcje dla kilku osób, jak i rozległe podziemne kompleksy wyposażone w zaplecze mieszkalne.

Najbardziej rozbudowane bunkry mogą kosztować ponad pięć milionów dolarów. Mniejsze, prefabrykowane schrony są znacznie tańsze i zaczynają się od około 20 tys. dolarów.

W zależności od projektu wnętrza mogą być wyposażone m.in. w kuchnię, magazyny żywności, systemy filtracji powietrza czy pomieszczenia rekreacyjne.

Skala zainteresowania schronami znajduje odzwierciedlenie w wynikach finansowych firmy. Miesięczna sprzedaż Atlasa to średnio dwa miliony dolarów. Hubbard przewiduje jednak, że w przyszłym miesiącu może ona wzrosnąć nawet do 50 milionów.

Celebryci i influencerzy wśród klientów

Klienci Atlasa to głównie "chrześcijańscy, konserwatywni prezesi firm", którzy chcą poczucia bezpieczeństwa w obliczu niepewnej przyszłości - zdradza Hubbard.

Nie chce podawać nazwisk zleceniodawców, lecz kilka z nich jest znanych. Jak twierdzi przedsiębiorca, miał projektować azyl założyciela Facebooka Marka Zuckerberga, youtubera MrBeasta czy celebrytki Kim Kardashian.

Ruch jest tak duży, że część nabywców musi liczyć na późniejsze nadejście apokalipsy. W rozmowie z agencją AFP Teksańczyk ocenił, że ukończenie wszystkich projektów, które sprzeda w najbliższych dwóch miesiącach, może zająć od dwóch do trzech lat.

