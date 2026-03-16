Oscar dla Polaka. Maciek Szczerbowski nagrodzony

"The Girl Who Cried Pearls" Maćka Szczerbowskiego i Chrisa Lavisa została doceniona w nocy z niedzieli na poniedziałek Oscarem dla najlepszej krótkometrażowej animacji. Nagrodę dla najlepszego filmu otrzymała "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona.

Dwóch mężczyzn w garniturach trzyma statuetki Oscara, uśmiechają się do kamery.
PAP/EPA/JILL CONNELLY
Maciek Szczerbowski i Chris Lavis z nagrodami Oscara

Maciek Szczerbowski i Chris Lavis od 1997 r. tworzą wspólnie grupę artystyczną Clyde Henry Productions. Ich pierwszy profesjonalny film "Madame Tutli-Putli", zrealizowany w 2007 r., otrzymał dwie nagrody w Cannes oraz nominację do Oscara.

 

Dostrzeżony w tym roku przez Akademików obraz "The Girl Who Cried Pearls" opowiada historię biednego chłopca zakochanego w dziewczynce, której smutek przemienia się w perły. Sprzedaje je pracownikowi lombardu, który zawsze pragnie więcej.

 

Wśród nominowanych w kategorii najlepsza krótkometrażowa animacja znaleźli się także "Butterfly" Florence Miailhe i Rona Dyensa, "Forevergreen" Nathana Engelhardta i Jeremy'ego Spearsa, "Retierment Plan" Johna Kelly'ego i Andrew Freedmana, a także "The Three Sisters" Konstantina Bronzita.

 

Wcześniej statuetkę za najlepszą pełnometrażową animację przyznano "K-popowym łowczyniom demonów" Chrisa Appelhansa i Maggie Kang.

 

