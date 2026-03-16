Nowy ruch Karola Nawrockiego. Doradca "uchyla rąbka tajemnicy"

Wanda Buk potwierdziła słowa ministra energii Miłosza Motyki, który jako pierwszy gość Marka Tejchmana wspomniał o inicjatywie ze strony Pałacu Prezydenckiego w sprawie ETS.

Prezydent przedstawi stanowisko. "Uchylę rąbka tajemnicy"

- Uchylę rąbka tajemnicy. Jutro w trybie ustawy o współpracy Prezydenta z Radą Ministrów oraz Sejmem i Senatem, zostanie przekazane premierowi Donaldowi Tuskowi stanowisko pana prezydenta przed nadchodzącą Radą Europejską, które będzie zawierało konkretne propozycje rozwiązań, modyfikacji, ale nie pozornych, nie kosmetycznych - mówiła w "Gościu Wydarzeń".

- Pozornych i kosmetycznych zmian widzieliśmy już bardzo dużo. Tu potrzeba naprawdę zdecydowanych zmian, jeśli nie chcemy skończyć w 2050 roku jako ci najbiedniejsi – dodała.

Współpracowniczka prezydenta została zapytana o to, czy będę one zawierały postulat wycofania Polski z Europejskiego Systemu Handlu Emisjami.

"Czas absolutnie najwyższy". System ETS zagrożony?

- Pierwszym postulatem nie dla Polski, ale dla całej Unii Europejskiej jest likwidacja tego systemu, który jest dogłębnie zły na wielu poziomach. (...) Można go korygować, lepsze to niż nic. Wydaje mi się, że propozycje prezydenta, które jutro zostaną zaprezentowane są bardzo racjonalne i będą skuteczne. Konsultowała je grupa ekspertów - odpowiedziała.

Prowadzący program "Gość Wydarzeń" dopytywał, czy na takie postulaty zgodzą się instytucje unijne. Buk odpowiedziała, że Komisja Europejska "bywa głucha na otaczającą rzeczywistość, trochę ją też zakłamuje".

- Obawiam się, że to może jeszcze nie być ten moment, natomiast jest to czas absolutnie najwyższy - podsumowała.

Środki z ETS trafiają do budżetu. "Polska jest płatnikiem netto"

Marek Tejchman zwrócił uwagę, choć często mówi się o kosztach kupowania uprawnień, to że w latach 2013-2025 do Polski w ramach ETS wpłynęło 31,5 mld euro i są środkami, które są wykorzystywane do transformacji energetycznej.

- Nie. Po pierwsze, Polska jest jednym z niewielu krajów, który jest płatnikiem netto, jeżeli chodzi o ETS. To oznacza, że nasze firmy kupują więcej uprawnień, za większą kwotę, niż finalnie trafia do budżetu państwa. Tak jest ten system skonstruowany, że na rynku wtórnym zarabiają na tym instytucje finansowe - odpowiedziała Buk.

Przypomniała też o zgłoszonym prezydenckim projekcie ustawy o obniżeniu cen energii o 33 proc., którego jednym z elementów jest postulat transferowania całości przychodów z ETS na transformację energetyczną.

- Od ponad 130 dni jest w tzw. zamrażarce sejmowej marszałka Czarzastego - powiedziała była wiceminister cyfryzacji.

ETS to system handlu uprawnieniami do emisji CO2, którym obecnie objęta jest energetyka. To mechanizm wprowadzony przez Unię Europejską, by ograniczać emisję gazów cieplarnianych (głównie CO2) poprzez nadanie im ceny. Od 2028 r. ma wejść w życie ETS2, który prawami do emisji obejmie m.in. transport czy budownictwo.

