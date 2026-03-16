Nowy etap wojny, wojsko Izraela weszło do Libanu. "To dopiero początek"

"Wojska IDF rozpoczęły ograniczone i ukierunkowane operacje lądowe przeciwko kluczowym twierdzom Hezbollahu w południowym Libanie, mające na celu wzmocnienie wysuniętego obszaru obrony" - przekazało izraelskie wojsko.

Według komunikatu IDF operacja jest wymierzona przeciwko Hezbollahowi, a jej celem ma być "stworzenie dodatkowej warstwy bezpieczeństwa dla mieszkańców północnego Izraela" - podało IDF.

Od strony militarnej celem operacji Izraela ma być "ustanowienie i wzmocnienie wysuniętej postawy obronnej", co może stanowić zapowiedź trwałej obecności wojskowej i ponownej okupacji południowego Libanu przez Izrael, podobnie jak w latach 1985-2000.



Wkroczeniu izraelskiej piechoty na terytorium południowego Iranu towarzyszyło bombardowanie przedmieść Bejrutu. Izrael przeprowadził uderzenie na stolicę Libanu także w piątek.

Według libańskiego resortu zdrowia w izraelskich atakach zginęło od końca lutego co najmniej 850 osób. Wśród ofiar było 66 kobiet, 107 dzieci i 32 pracowników służby zdrowia. Ponad 2 tys. osób zostało rannych.

W piątek minister obrony Izraela zagroził zniszczeniem libańskiej infrastruktury, twierdząc, że władze w Bejrucie nie działały wystarczająco na rzecz rozbrojenia Hezbollahu.

- To dopiero początek, a rząd libański i państwo libańskie będą płacić coraz wyższą cenę poprzez niszczenie libańskiej infrastruktury narodowej wykorzystywanej przez terrorystów z Hezbollahu - powiedział Izrael Katz cytowany przez "Times of Israel".



- Libański rząd, który wprowadził w błąd i nie wypełnił swojego zobowiązania do rozbrojenia Hezbollahu, będzie płacił coraz wyższą cenę w postaci niszczenia infrastruktury i utraty terytorium, dopóki nie zostanie wypełnione główne zobowiązanie do rozbrojenia Hezbollahu - powiedział minister obrony Izraela.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni