Nadciągają burze i niosą krupę śnieżną. Do ich nadejścia zostały godziny

"Burze możliwe będą na południowym wschodzie oraz na zachodzie kraju" - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na profilu Burza-Alert-IMGW na Facebooku.

Niebo przetną błyskawice. Dwa rejony z burzami

Na burze narażone będą szczególnie południowa i wschodnia część Małopolski, zachód Podkarpacia. Tam wieczorem podczas burz intensywniej popada deszcz - miejscami do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy. Powieje także mocniejszy wiatr, dochodzący w porywach do 55 km/h.

Drugim rejonem, w którym w poniedziałek zagrzmi, będzie zachodnia część Polski. Tam w ciągu dnia przelotnie popada deszcz, który wieczorem zmierza się ze śniegiem.

WXCHARTS Dzień będzie deszczowy w dużej części kraju. Miejscami popada deszcz wymieszany ze śniegiem, a wysoko w górach sam śnieg

Suma opadów deszczu może tam sięgnąć 10 litrów wody na metr kwadratowy. Również wieczorem, a także późnym popołudniem w tej części kraju burze mogą przynieść opady krupy śnieżnej. Podczas burz podmuchy wiatru osiągną do 60 km/h.

IMGW Burze na zachodzie mogą przynieść lokalne opady krupy śnieżnej - informuje IMGW

W poniedziałek nieco lepsza aura utrzyma się na wschodnich krańcach Polski, gdzie zachmurzenie przeważnie będzie niewielkie.

Chociaż zima wyraźnie przegrywa ze zbliżającą się kalendarzową wiosną, w najbliższych godzinach jeszcze zaznaczy swoją obecność w niektórych rejonach kraju. Deszcz ze śniegiem oraz sam śnieg może popadać w Sudetach oraz na szczytach Karpat. Grubość pokrywy śnieżnej może się tam zwiększyć o około 5 cm.

Ponieważ wysoko w Sudetach porywy wiatru mogą osiągać do 60 km/h, mogą tam powodować zawieje śnieżne.

Pogoda w poniedziałek nie będzie przyjazna, jednak jedno zjawisko może podnosić na duchu. Chodzi o temperatury, które lokalnie zbliżą się do bariery 20 st. C.

Zima wymieszana z wiosną. Kilkanaście stopni ciepła

W poniedziałek skończył się okres spokojnej, słonecznej aury, który utrzymywał się praktycznie od początku marca. Pomimo zimowych akcentów w pogodzie, temperatury wciąż pozostaną na wiosennym poziomie.

W ciągu dnia przeważnie będzie od 8 do 13 st. C, a na Pomorzu i Kujawach maksymalnie do 6-8 st. C. Na południowym wschodzie będzie jednak wyraźnie cieplej - tam miejscami można się spodziewać do 13, a lokalnie nawet 18 st. C.

WXCHARTS Na wschodzie kraju temperatury będą wyższe i miejscami w ciągu dnia mogą sięgnąć 18 st. C

Tam, gdzie nie będzie burz, wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany.

Noc z poniedziałku na wtorek nie zaprezentuje się najlepiej. Wciąż będzie przelotnie padać w wielu miejscach, lokalnie może padać deszcz ze śniegiem. Wysoko w górach sypnie śniegiem: w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej może sięgnąć około 10, a na Podhalu około 5 cm.

