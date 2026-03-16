"Możemy trochę to opóźnić". Trump zapowiada przełożenie zaplanowanej wizyty

Świat

Donald Trump przekazał, że jego wizyta w Pekinie może być przesunięta nawet o miesiąc w związku z trwającą wojną w Iranie. Wcześniej Biały Dom zapowiadał, że Trump będzie w Chinach od 31 marca do 2 kwietnia.

Donald Trump siedzi przy biurku w Gabinecie Owalnym, trzymając długopis.
PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
- Rozmawiamy z Chinami. Chciałbym (polecieć), ale ze względu na wojnę chcę być tutaj. Muszę być tutaj - powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.

 

- Zwróciliśmy się o to, by opóźnić (wizytę) o miesiąc albo coś w tym rodzaju - poinformował.

Zapewnił, że ma bardzo dobre stosunki z Chinami. - To bardzo proste. Mamy wojnę. Myślę, że to ważne, bym tutaj był. Więc możemy trochę to opóźnić, ale nie za dużo - dodał.

 

Wcześniej w poniedziałek minister finansów USA Scott Bessent powiedział po rozmowach z chińskim wicepremierem He Lifengiem w Paryżu, że jeśli dojdzie do przełożenia wizyty prezydenta Trumpa w Chinach, to powodem nie będzie odmowa Pekinu, by wziąć udział w operacji w cieśninie Ormuz.

 

Bessent zaznaczył, że wizyta Trumpa może odbyć się później, lecz jeśli tak się stanie, to powodem będzie chęć pozostania w kraju do czasu zakończenia wojny z Iranem.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

jp / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
CHINYDONALD TRUMPPREZYDENT USASTANY ZJEDNOCZONEŚWIATUSA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 