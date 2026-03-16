- Rozmawiamy z Chinami. Chciałbym (polecieć), ale ze względu na wojnę chcę być tutaj. Muszę być tutaj - powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.

- Zwróciliśmy się o to, by opóźnić (wizytę) o miesiąc albo coś w tym rodzaju - poinformował.

Trump o wizycie w Chinach: Możemy trochę opóźnić

Zapewnił, że ma bardzo dobre stosunki z Chinami. - To bardzo proste. Mamy wojnę. Myślę, że to ważne, bym tutaj był. Więc możemy trochę to opóźnić, ale nie za dużo - dodał.

ZOBACZ: Bliska współpracowniczka Trumpa choruje na raka piersi. "Podjęła wyzwanie"

Wcześniej w poniedziałek minister finansów USA Scott Bessent powiedział po rozmowach z chińskim wicepremierem He Lifengiem w Paryżu, że jeśli dojdzie do przełożenia wizyty prezydenta Trumpa w Chinach, to powodem nie będzie odmowa Pekinu, by wziąć udział w operacji w cieśninie Ormuz.

Bessent zaznaczył, że wizyta Trumpa może odbyć się później, lecz jeśli tak się stanie, to powodem będzie chęć pozostania w kraju do czasu zakończenia wojny z Iranem.

jp / polsatnews.pl / PAP