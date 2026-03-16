Makabryczne odkrycie w Zatoce Puckiej. Ciało mężczyzny dryfowało w wodzie

Do puckiej policji w poniedziałkowy poranek wpłynęło zgłoszenie o dryfującym w wodzie ciele. Jak donoszą lokalne media, tożsamość zmarłego mężczyzny do tej pory nie została ustalona.

Pucka policja prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie makabrycznego odkrycia w Zatoce Puckiej

Policja z Pucka (woj. pomorskie) została powiadomiona o makabrycznym odkryciu tuż po godzinie 7:00 rano. Z relacji zawiadamiającego wynikało, że w Zatoce Puckiej, na wysokości Babich Dołów, dryfowało ciało człowieka - podał portal nadmorski24.pl

 

Na miejsce skierowano policjantów, ratowników medycznych oraz strażaków. Następnie z wody wydobyte zostało ciało mężczyzny. Jego tożsamość nie została jeszcze ustalona.

- Policjanci zabezpieczyli teren zdarzenia, a szczegółowe oględziny prowadzi technik kryminalistyki oraz funkcjonariusze wydziału dochodzeniowo-śledczego - powiedziała w rozmowie z portalem asp. szt. Joanna Samula, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Pucku.

 

Jak poinformowała, w sprawie prowadzone są "czynności wyjaśniające". W działaniach uczestniczy również prokurator, który nadzoruje dalsze czynności mające ustalić tożsamość mężczyzny oraz okoliczności jego śmierci.

 

Alicja Krause / wka / polsatnews.pl
