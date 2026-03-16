Policja z Pucka (woj. pomorskie) została powiadomiona o makabrycznym odkryciu tuż po godzinie 7:00 rano. Z relacji zawiadamiającego wynikało, że w Zatoce Puckiej, na wysokości Babich Dołów, dryfowało ciało człowieka - podał portal nadmorski24.pl

ZOBACZ: Plaga much w Piekarach Śląskich. Wchodzą do mieszkań, zatruwają życie

Na miejsce skierowano policjantów, ratowników medycznych oraz strażaków. Następnie z wody wydobyte zostało ciało mężczyzny. Jego tożsamość nie została jeszcze ustalona.

- Policjanci zabezpieczyli teren zdarzenia, a szczegółowe oględziny prowadzi technik kryminalistyki oraz funkcjonariusze wydziału dochodzeniowo-śledczego - powiedziała w rozmowie z portalem asp. szt. Joanna Samula, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Pucku.

ZOBACZ: Obiekt odnaleziony koło Włodawy. Nowe informacje od Żandarmerii Wojskowej

Jak poinformowała, w sprawie prowadzone są "czynności wyjaśniające". W działaniach uczestniczy również prokurator, który nadzoruje dalsze czynności mające ustalić tożsamość mężczyzny oraz okoliczności jego śmierci.

