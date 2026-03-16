Bolid został zarejestrowany 14 marca około godz. 23:23 nad północno-zachodnią częścią województwa mazowieckiego. "Wstępne analizy wskazują, że meteoroid (niewielki okruch skalny poruszający się w przestrzeni kosmicznej - red.) wszedł w atmosferę z prędkością 15,3 km/s" - poinformowała w sieci sieć Skytinel.

Jak dodała, "na wysokości około 44 km skała rozpadła się, po czym widocznych było kilka powoli obtapiających się fragmentów". We wpisie Skytinel zamieściła nagranie prezentujące wspomniane zjawisko. Bolid zgasł pomiędzy Płońskiem a Żurominem.

Kosmiczny obiekt nad Polską. Kolejne takie zjawisko

Według ekspertów istnieje niewielka szansa, że jeden z fragmentów spadł na ziemię. Szacuje się, że jego masa nie przekracza 20 gramów. Skytinel informuje, że "skała przybyła do nas z centralnej części pasa planetoid i krążyła niemal idealnie w płaszczyźnie ekliptyki (nachylenie orbity wynosiło zaledwie 0,6°)". Obiekt okrążył Słońce w niespełna trzy lata.

ZOBACZ: Szczątki obiektu w lesie na Lubelszczyźnie. "Wojskowy"

Przypuszcza się, że był to odłamek pochodzenia asteroidalnego. To już kolejny bolid zarejestrowany w ostatnim czasie nad Polską. Ostatni raz podobne zjawisko można było zaobserwować 9 marca nad rejonem Bytowa w woj. pomorskim.

Cztery dni wcześniej jasny bolid można było zauważyć w wielu rejonach Polski. Przelot kosmicznej skały miał wtedy miejsce kilkadziesiąt kilometrów na południowy-zachód od Berlina.

