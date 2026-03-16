Komunikat rzecznika MSZ Iranu przytoczyła nadająca z Wielkiej Brytanii w języku perskim telewizja Iran International. Stanowisko Teheranu obiegło rumuńskie media - temat komentuje między innymi serwis Romania-Insider.

Jak argumentował rzecznik irańskiej dyplomacji, wsparcie Rumunii dla USA "pociągnie za sobą międzynarodową odpowiedzialność, jeśli zostanie wdrożone". Wskazał na konsekwencje prawne i polityczne.

- Jeśli Rumunia udostępni swoje bazy Stanom Zjednoczonym, będzie to równoznaczne z udziałem w agresji militarnej przeciwko Iranowi - stwierdził Esmail Baghaei, zdaniem którego wsparcie dla USA byłoby niedopuszczalne w świetle prawa międzynarodowego. Wezwał też inne państwa, aby nie angażowały się w konflikt.

Rumunia pomaga USA. W tle ataki na Iran

Rumunia zgodziła się na wykorzystanie przez Stany Zjednoczone bazy Kogalniceanu, z której mają operować latające cysterny amerykańskiego lotnictwa. Samoloty stanowią wsparcie dla myśliwców i bombowców atakujących cele w Iranie.

Pierwsze amerykańskie KC-135 Stratotanker wylądowały w Rumunii 15 marca wraz z kontyngentem żołnierzy USA. Informację tę oficjalnie potwierdził rumuński minister obrony, który zaznaczył jednak, iż samoloty nie miały na pokładzie ani broni, ani materiałów wybuchowych.

W ubiegłym tygodniu rumuński parlament zgodził się na rozmieszczenie na terytorium kraju wojsk amerykańskich, których przeznaczenie nie jest bojowe. Prezydent Rumunii Nicusor Dan podkreślił, że sprzęt Amerykanów ma wyłącznie charakter obronny i jest rozmieszczany w ramach strategicznego partnerstwa z USA.

