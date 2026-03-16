Gigantyczna kara dla Śląska Wrocław po meczu z Wisłą Kraków. PZPN zdecydował

PZPN ukarał Śląsk Wrocław za niewpuszczenie kibiców Wisły Kraków na sektor gości. Klub otrzymał karę dyscyplinarną w kwocie miliona złotych. Śląsk Wrocław zapowiada odwołanie od decyzji.

Śląsk Wrocław zapowiada odwołanie od miliona złotych kary od PZPN

Chodzi o mecz pierwszej ligi WKS Śląsk Wrocław - TS Wisła Kraków. Spotkanie miało odbyć się 7 marca. Wrocławski klub zapowiedział jednak, że nie wpuści na stadion kibiców z Krakowa, a jako powód wskazano "względy bezpieczeństwa".

 

Wisła nie zostawiła tej decyzji bez reakcji. Klub oświadczył, że w takim razie nie pojedzie na mecz do stolicy Dolnego Śląska. W konsekwencji krakowski klub został ukarany walkowerem.

 

Sprawa ma swój ciąg dalszy, bo w poniedziałek zapadła decyzji Komisji Dyscyplinarnej PZPN w związku z niewpuszczeniem kibiców Wisły.

PZPN oświadczył, że uznaje odpowiedzialność Śląska Wrocław i wymierza klubowi karę dyscyplinarną w kwocie miliona złotych.

Milion złotych kary dla Śląska Wrocław. Klub zapowiada odwołanie

Do decyzji tym razem odniósł się klub z Wrocławia. "WKS Śląsk Wrocław przedstawił Komisji Dyscyplinarnej pełną dokumentację i materiały w sprawie, świadczące o rzetelnym wypełnieniu procedury dot. przesłanki 'szczególnie uzasadnionego przypadku' (...). Przypomnijmy, że decyzja była podyktowana względami bezpieczeństwa, mecz został zakwalifikowany jako impreza masowa o podwyższonym ryzyku" - czytamy w oświadczeniu.

 

Śląsk podkreśla, że przed niewpuszczeniem kibiców z Krakowa przeprowadzono szczegółową analizę ryzyka. "Decyzję poprzedził wieloetapowy, udokumentowany proces decyzyjny, spór był eskalowany poprzez działania drugiej strony, w dniu meczu odnotowano brak jakiegokolwiek incydentu bezpieczeństwa, gospodarz wykazał pełną gotowość organizacyjną, a odmowa dotyczyła wyłącznie zorganizowanej grupy kibiców gości, nie kibiców Wisły w ogóle" - wskazuje wrocławski klub.

 

W jego ocenie nie doszło do "niewykonania obowiązków", co stało się podstawą do nałożenia kary. Dlatego Śląsk Wrocław skieruje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN. Co więcej, Śląsk podkreśla, że niezależnie od decyzji o karze, Komisja Rozgrywek PZPN orzekła o walkowerze w meczu, dlatego "Śląsk Wrocław będzie domagał się odszkodowania i zwrotu kosztów organizacji meczu od Wisły Kraków".

 

jk/wka / polsatnews.pl
