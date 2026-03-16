Państwa w liście do Komisji podkreślają, że dryfująca jednostka stanowi zagrożenie ekologiczne i zaapelowały o podjęcie szybkich działań - informuje Reuters. "Niepewny stan statku, w połączeniu z charakterem jego specjalistycznego ładunku, stwarza bezpośrednie ryzyko poważnej katastrofy ekologicznej w sercu przestrzeni morskiej Unii" - napisano w dokumencie.

Na początku marca Rosja poinformowała, że tankowiec Arctic Metagaz przewoził olej napędowy i skroplony gaz LNG z portu w Murmańsku. Według serwisu Vessel Finder statek płynął do Egiptu.

Statek Arctic Metagaz dryfuje na Morzu Śródziemnym. Ostrzegają przed katastrofą

Rosjanie przekazali, że jednostka została zaatakowana przez ukraińskie drony wystrzelone z Libii. Ukraina nie przyznała się do ataku. Od 3 marca statek dryfuje bez załogi.

Na pokładzie Arctic Metagaz znajduje się około 900 ton oleju napędowego oraz 60 tys. ton skroplonego gazu LNG, którego potencjalny wyciek grozi katastrofalnymi skutkami ekologicznymi.

Organizacja ochrony środowiska World Wide Fund for Nature (WWF) ostrzegła w piątek, że jakikolwiek wyciek z ładunku statku może nie tylko wywołać pożar, ale stworzyć chmury ekstremalnie zimnego gazu i spowodować długotrwałe zanieczyszczenie wód przybrzeżnych między Maltą a włoską wyspą Linosa, należącą do archipelagu Pelagijskiego.

W piątek statek znajdował się około 50 kilometrów od wybrzeża Malty. Wrak monitorowany jest przez samoloty należące do sił morskich Unii Europejskiej operujące na Morzu Śródziemnym.

