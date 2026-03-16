Susie Wiles jest pierwszą w historii kobietą na stanowisku szefowej personelu Białego Domu. Wcześniej była m.in. jednym z menadżerów w kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa, przez ponad cztery dekady odpowiadała też za kampanie republikanów na wszystkich szczeblach politycznych.

Prezydent USA poinformował w poniedziałek w mediach społecznościowych o chorobie swojej bliskiej współpracowniczki. "Jest niesamowitą szefową personelu, wspaniałą osobą i jedną z najsilniejszych osób, jakie znam. Niestety zdiagnozowano u niej raka piersi we wczesnym stadium, a ona postanowiła podjąć wyzwanie z chorobą NATYCHMIAST, zamiast czekać" - napisał Trump.

Susie Wiles choruje na raka piersi. Donald Trump zapewnił o wsparciu

Jak dodał Trump, Wiles pozostaje pod opieką "fantastycznego zespołu lekarzy, a rokowania są doskonałe". Przekazał ponadto, że mimo podjęcia leczenia szefowa personelu Białego Domu "praktycznie cały czas" będzie pracować.

ZOBACZ: Trump wskazał jedną z "broni" Iranu. "Znany jest jako mistrz"

"Jej siła i zaangażowanie w kontynuowanie pracy, którą kocha i wykonuje tak dobrze nawet podczas leczenia, mówią wszystko, co trzeba o niej wiedzieć" - komplementował decyzję swojej współpracowniczki.

Amerykański prezydent zapewnił też, że wraz ze swoją żoną Melanią wspierają Wiles "na wszystkie sposoby" i dodał, że zrealizują razem jeszcze wiele "ważnych i wspaniałych spraw dla dobra kraju". Później podczas wystąpienia w Białym Domu żartował, że Wiles zmaga się z "drobnymi trudnościami", lecz natychmiast rozpoczęła terapię.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni