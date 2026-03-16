Atak w pobliżu lotniska w Dubaju. Wstrzymano loty

"Władze reagują obecnie na pożar spowodowany incydentem z udziałem drona w pobliżu międzynarodowego portu lotniczego w Dubaju. Podejmowane są wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa" - napisano w komunikacie na platformie X.

"Uszkodzony został jeden ze zbiorników z paliwem. Zespoły obrony cywilnej Dubaju pracują obecnie nad ugaszeniem pożaru. Nie zgłoszono żadnych obrażeń" - dodały władze miasta.

Wszystkie loty wstrzymane

W związku z wydarzeniem cały ruch na lotnisku został wstrzymany do odwołania. "Urząd Lotnictwa Cywilnego Dubaju ogłasza tymczasowe zawieszenie lotów na międzynarodowym lotnisku w Dubaju jako środek ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pasażerom i personelowi" - podało biuro prasowe władz w Dubaju na X.

Komunikat w tej sprawie wydała również linia lotnicza Emirates. "Wszystkie loty do i z Dubaju zostały tymczasowo zawieszone. Proszę nie iść na lotnisko" - przekazano w komunikacie.

"Współpracujemy ściśle z odpowiednimi władzami, aby ocenić sytuację i pomóc w bezpiecznym wznowieniu działalności, gdy tylko będzie to możliwe" - dodano w kolejnym wpisie.

UPDATE 1:



All Emirates flights to and from Dubai remain suspended until further notice.



We are working closely with the relevant authorities to assess the situation and support the safe resumption of operations when possible.



Customers are reminded not to travel to the airport… — Emirates Support (@EmiratesSupport) March 16, 2026

To kolejny dronowy atak Iranu na Dubaj w ciągu ostatnich kilku dni. W piątek rano centrum miasta wstrząsnęła seria potężnych wybuchów, a władze emiratu potwierdziły, że obrona przeciwlotnicza przechwyciła nad metropolią wrogiego drona.

Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się głównym celem irańskich ataków w trwającym konflikcie na Bliskim Wschodzie. Według agencji AFP, od wybuchu wojny 28 lutego kraj ten został zaatakowany 260 pociskami balistycznymi i ponad 1500 dronami.

