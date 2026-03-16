Riomaggiore to miasto położone w północnej części Włoch pomiędzy Pizą a Genuą, nieopodal Morza Liguryjskiego, będącego częścią Morza Śródziemnego. Należy do krainy Cinque Terre w Ligurii.

Tragiczny wypadek we Włoszech. Nie żyje polska turystka

25-latka z Polski po uderzeniu głową o skały zginęła na miejscu. Według informacji przekazanych przez agencję Ansa, pomocy próbowali udzielić jej interweniujący ratownicy górscy, straż pożarna, kapitanat portu, karabinierzy, lokalna służba ratownicza oraz pogotowie.

Mimo podjętej akcji ratunkowej, kobiety nie udało się uratować.

Alarm został podniesiony przez kilku młodych mieszkańców miasteczka, którzy natychmiast ruszyli, by spróbować udzielić pomocy. Akcja wydobycia ciała kobiety była trudna - zostało przetransportowane do miasta La Spezia pontonem straży pożarnej.

