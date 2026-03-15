Skomer to niewielka wyspa o powierzchni niespełna 3 km kw., położona około półtora kilometra od wybrzeża hrabstwa Pembrokeshire w południowo-zachodniej Walii. Zarządza nią organizacja Wildlife Trust of South and West Wales (WTSWW), która prowadzi tam liczne projekty związane z ochroną dzikiej przyrody.

Obecnie poszukiwane są trzy osoby na długoterminowy wolontariat oraz jedna na stanowisko związane z monitoringiem ptaków morskich. Wybrani kandydaci będą mogli spędzić na wyspie kilka miesięcy, pracując przy badaniach przyrodniczych oraz pomagając w codziennym funkcjonowaniu rezerwatu.

Wyspa Skomer jest jednym z najważniejszych miejsc lęgowych ptaków morskich w całej Wielkiej Brytanii. Oprócz maskonurów żyje tam około 350 tysięcy par lęgowych burzyków północnych. Na wyspie można spotkać również tysiące nurzyków oraz alk zwyczajnych.

Liczenie maskonurów to jedno z głównych zadań

Jednym z najważniejszych obowiązków jest monitorowanie populacji maskonurów. Jak wyjaśnia Rob Knott, pracownik ds. turystyki na Skomer, liczenie tych ptaków jest wymagającym zadaniem terenowym. Wyspa jest podzielona na sekcje, a badacze przemierzają je około dwie godziny przed zachodem słońca, gdy najwięcej maskonurów przebywa na lądzie.

ZOBACZ: Najwyższy niezdobyty szczyt świata. Ma status "góry zakazanej"

Obserwatorzy liczą wszystkie ptaki znajdujące się na wyspie, a także te widoczne na morzu i w powietrzu. Dane zebrane podczas takich obserwacji pozwalają naukowcom monitorować kondycję populacji i planować działania ochronne.

Maskonury znajdują się na globalnej Czerwonej Liście Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) jako gatunek zagrożony wyginięciem. W przeszłości były jednak znacznie liczniejsze, dlatego organizacje zajmujące się ochroną przyrody starają się odbudować ich populację.

Mimo spadków populacji na świecie, Skomer pozostaje miejscem, w którym maskonury radzą sobie wyjątkowo dobrze. W ubiegłym roku na wyspie odnotowano rekordową liczbę 43 626 osobników.

ZOBACZ: Niezwykłe zjawisko w Niemczech. Ciepło, a krajobraz jak z Arktyki

Zdaniem ekspertów z WTSWW wynika to przede wszystkim z dużej dostępności pożywienia w okolicznych wodach. Obfitość ryb sprawia, że pisklęta mają większe szanse na przeżycie. Istotnym czynnikiem jest także brak drapieżników, takich jak szczury czy lisy, które w innych miejscach potrafią zdziesiątkować kolonie ptaków morskich.

Zakres obowiązków wolontariuszy zmienia się w zależności od pory roku. Wiosną prace skupiają się przede wszystkim na obserwacji ptaków lęgowych i liczeniu maskonurów, a także na wspieraniu badań prowadzonych z łodzi.

ZOBACZ: Spektakularne nagranie z Watykanu. W Bazylikę św. Piotra uderzył piorun

Latem badacze analizują rozwój piskląt oraz ich przeżywalność. Jesienią natomiast monitoring obejmuje inne gatunki występujące na wyspie, w tym foki szare, norniki Skomer, gady, walenie czy ćmy.

Jak długo trwa wolontariat

Wolontariusze pracują na wyspie około trzech miesięcy, pomiędzy końcem marca a końcem września. Stanowisko związane z monitoringiem ptaków morskich obejmuje okres od 23 maja do 23 czerwca.

Oprócz badań przyrodniczych uczestnicy programu pomagają również w codziennym funkcjonowaniu wyspy i przyjmowaniu turystów. Każdego roku Skomer odwiedza około 25 tysięcy osób.

ZOBACZ: Polskie jezioro dosłownie zniknie. To efekt inwestycji wartej 100 mln zł

Choć stanowiska mają charakter wolontariatu, organizacja WTSWW zapewnia bezpłatne zakwaterowanie, pokrywa koszty podróży na wyspę i z powrotem w obrębie Wielkiej Brytanii oraz oferuje stypendium w wysokości od 200 do 400 funtów.

Wyjątkowy obszar ochrony przyrody

Według organizacji Marine Conservation Society wody otaczające wyspę Skomer oraz pobliski półwysep Marloes tworzą jedyną w Walii morską strefę ochrony przyrody.

Na samej wyspie nie ma sklepów ani stałych mieszkańców. Przez większą część roku mieszkają tam jedynie sezonowi pracownicy organizacji WTSWW. Dla odwiedzających dostępny jest także niewielki hostel, który umożliwia nocleg na wyspie.

Jak dostać się na wyspę Skomer

Na Skomer można dostać się wyłącznie łodzią kursującą z lądu stałego. Od kwietnia do sierpnia rejsy odbywają się co 30 minut między godziną 10.00 a 12.00, a powrotne łodzie kursują od godziny 15.00.

We wrześniu liczba rejsów jest mniejsza i zależy od zainteresowania turystów. Organizacja WTSWW informuje również, że w tym miesiącu w piątki nie kursują łodzie dla turystów jednodniowych.

mbd / mjo / polsatnews.pl / BBC