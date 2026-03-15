Podczas spotkania z dziennikarzami Wołodymyr Zełenski odniósł się do narastającego kryzysu w ukraińskim parlamencie. Jak informuje agencja Unian, od początku pełnoskalowej inwazji Rosji wielu deputowanych nosiło się z zamiarem złożenia mandatów. Prezydent podkreślił jednak, że w obliczu stanu wojennego priorytetem jest obrona państwa, a nie osobiste ambicje polityków.

Wołodymyr Zełenski stawia posłom ultimatum. Mandat albo karabin

- Mogą istnieć różne pragnienia, ale mamy stan wojenny. Dlatego deputowani będą musieli albo służyć w parlamencie zgodnie z prawem, albo jestem gotowy rozmawiać o zmianach w ustawie o mobilizacji, by umożliwić im pójście na front - podkreślił Zełenski.

Prezydent zaznaczył, że trzecią opcją byłaby zmiana przepisów i przeprowadzenie wyborów, jednak w obecnej sytuacji uznał to za niemożliwe. - Wybory w czasie wojny są wykluczone, wiążą się z tym także konkretne trudności prawne - wyjaśnił.

Mówiąc o bieżącej pracy Rady Najwyższej, Zełenski przyznał, że sytuacja wymaga naprawy. Skrytykował opozycję za blokowanie kluczowych projektów ustaw, nawet tych, które nie budzą kontrowersji, a wymagają jedynie zademonstrowania jedności.

- Niech się zbiorą, opamiętają i zaczną pracować - mówił prezydent, odnosząc się do tysięcy poprawek, którymi blokowane są ustawy wymagane przez UE czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy. - Pytacie o kryzys parlamentarny? Kryzys jest w głowach części tzw. mężów stanu. Pojawia się zawsze wtedy, gdy się go szuka zamiast go rozwiązywać.

Nowa koalicja? "To tylko chwytliwe hasło"

Prezydent Ukrainy odniósł się również do apeli o powołanie "koalicji jedności narodowej". W jego ocenie takie rozwiązanie nie przyniosłoby realnych korzyści.

- Często brzmi to jak chwytliwe hasło, ale czym to ma być w rzeczywistości? Koalicja narodowa jest wtedy, gdy głosuje się za niezbędnymi reformami, a nie gdy realizuje się wąskie cele polityczne w czasie wojny. Nawet gdyby powstała taka konstrukcja, po miesiącu wszyscy znów by się pokłócili. To nieodłączna cecha parlamentarzystów - ocenił Zełenski.

Deputowani "zmęczeni" niskimi zarobkami

Napięcia w Radzie Najwyższej zbiegają się w czasie z doniesieniami o fali rezygnacji wśród polityków partii rządzącej. Jak informował wcześniej deputowany Ołeksandr Jurczenko, wnioski o złożenie mandatu miało napisać nawet 50-60 przedstawicieli ugrupowania Sługa Narodu.

Jako powody rezygnacji Jurczenko wymienił m.in. zmęczenie długą kadencją oraz relatywnie niskie zarobki, wynoszące około 50 tys. hrywien (ok. 5 tys. złotych).

