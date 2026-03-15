O planach rosyjskich wojsk Bratczuk mówił na antenie ukraińskiego Kanału 24. Jak podkreślił, Rosjanie starają się za wszelką cenę zdobyć Hulajpole, aby wzmocnić swoje działania ofensywne na południowym odcinku frontu w Donbasie.

Według niego zajęcie miasta pozwoliłoby rosyjskim siłom stworzyć przyczółki do dalszego natarcia, zagrozić również Orichiwowi i spróbować przynajmniej częściowo zrealizować zaporosko-orichowską operację ofensywną.

- Jeśli chodzi o logistykę, Rosjanie mają obecnie ogromne trudności. W rejonie Hulajpola widzimy też, że ukraińskim siłom zbrojnym udało się odzyskać niektóre pozycje taktyczne - powiedział Bratczuk.

Walki na południu Ukrainy

Rzecznik zaznaczył, że sytuacja w tym rejonie pozostaje bardzo dynamiczna. Jednocześnie ukraińscy obrońcy prowadzą działania kontratakujące także na innych odcinkach frontu na południu kraju.

- Nie zapominajmy o Dobropolu w obwodzie zaporoskim, Uspeniwce oraz odcinku frontu w rejonie Ołeksandriwki. Tam działania kontratakujące ukraińskich sił zbrojnych wciąż trwają. Bardzo aktywnie działają też nasze oddziały szturmowe i jednostki wywiadu wojskowego w rejonie Stepnohirśka - podkreślił Bratczuk.

Jak dodał, w niektórych miejscach sytuacja dla rosyjskich wojsk jest "dość nieprzyjemna", a ukraińskie działania kontratakujące na południu Ukrainy nadal trwają.

Sytuacja w Hulajpolu

Wcześniej analitycy projektu DeepState informowali o wzmożonej aktywności rosyjskich wojsk w rejonie Hulajpola. Według ich danych Rosjanie mieli zająć miasto i pojawić się już w głębi tego obszaru, m.in. na odcinku Żelezniczne-Staroukraińka-Światopetriwka w obwodzie zaporoskim.

Z kolei komentator wojskowy Władysław Selezniow zaznaczył, że walki o Hulajpole wciąż trwają w zachodniej części miasta. Dodał, że ukraińskie siły zbrojne mogą przygotowywać w tym rejonie tzw. kocioł dla rosyjskich wojsk - podobnie jak miało to miejsce wcześniej podczas operacji dobropolskiej w obwodzie donieckim.

