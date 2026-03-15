Tusk o groźbie wyjścia Polski z Unii Europejskiej. "Nawrocki jest ich patronem"

"Polexit to dzisiaj realne zagrożenie! Pragną go obie konfederacje i większość PiS. Nawrocki jest ich patronem" - napisał w niedzielę premier Donald Tusk na platformie X.

Jak przekonuje w swoim wpisie, "rozwalić Unię chcą: Rosja, amerykańska MAGA i prawica europejska z Orbanem na czele". "Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać" - zapewnił.

Polexit to dzisiaj realne zagrożenie! Pragną go obie konfederacje i większość PiS. Nawrocki jest ich patronem. Rozwalić Unię chcą: Rosja, amerykańska MAGA i prawica europejska z Orbanem na czele. Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 15, 2026

Tusk po decyzji Nawrockiego: Wszystkie maski opadły

Z podobnym przekazem szef rządu zwrócił się w sobotę, oceniając, że "w wojnie o SAFE wszystkie maski opadły". Komentarz pojawił się w kontekście decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy dotyczącej wzięcia przez Polskę unijnej pożyczki z programu SAFE.

"Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości, że najbliższe wybory zdecydują o tym, czy Polska pozostanie w Europie i kto chce nas z niej wyprowadzić. Musimy wspólnie zastopować politycznych szaleńców" - napisał.

Wcześniej, w piątek, w wywiadzie dla TVP Info - pytany w kontekście prezydenckiego weta do ustawy o SAFE, czy taka polityka nie skończy się w przyszłości wyjściem z Unii Europejskiej - premier powiedział, że "ci, którzy mówią, że to jest wstęp do polexitu, do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, mają niestety coraz więcej racji".

Dyskusja w "Śniadaniu Rymanowskiego". Przydacz skrytykował Tuska

Podobną tezę do premiera wygłosiła w programie "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News i Interii posłanka KO Jolanta Niezgodzka. - To, co dzisiaj się dzieje, ta decyzja prezydenta, to jest robienie takiego gruntu do polexitu - stwierdziła.

- Widać ewidentnie, tak jak powiedziałam, wystarczy spojrzeć na konta parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, wszyscy straszą Niemcami, straszą Unią Europejską, tymi złymi pieniędzmi. Nie straszą wschodem i Rosją - dodała polityk.

Z kolei Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta skontrował wpis Donald Tuska. - Ja chcę się odnieść do tego tweeta, bo to jest ewidentna próba podziału Polski. (...) Całą kampanię będzie opierał o to, że ci, którzy są po jego stronie, to są ci, którzy chcą być w Europie, a ci, którzy jego krytykują, to ci, którzy chcą wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Oczywiście fałsz - powiedział.

Weto do ustawy o SAFE

Pezydent Karol Nawrocki w czwartek ogłosił weto wobec rządowej ustawy wdrażającej unijny mechanizm SAFE. To instrument finansowania obronności o wartości 150 mld euro. Największym beneficjentem programu miałaby być Polska, która może z niego otrzymać 43,7 mld euro. Według deklaracji rządu 89 proc. tych środków miałoby trafić do polskich firm zbrojeniowych.

- Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne - zaznaczył prezydent w czwartkowym orędziu.

