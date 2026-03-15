Biskup Rzymu po raz kolejny wyraził solidarność z cywilami na Bliskim Wschodzie, którzy cierpią z powodu trwającego tam konfliktu zbrojnego. Po modlitwie Anioł Pański zmówionej na placu Świętego Piotra papież nawiązał do ataku USA i Izraela na Iran, apelując o zaprzestanie stosowania jakichkolwiek form przemocy.

- Od dwóch tygodni narody Bliskiego Wschodu cierpią z powodu okrutnej przemocy wojny. Tysiące niewinnych osób zostały zabite, a wiele zmuszonych było do porzucenia swoich domów. Ponawiam moją modlitewną bliskość ze wszystkimi, którzy stracili swoich bliskich w atakach na szkoły, szpitale i osiedla mieszkaniowe - powiedział Leon XIV.

Papież wyraził również zaniepokojenie niedawnymi atakami w Libanie. - Pragnę, aby podjęto drogi dialogu, które będą mogły wspierać władze kraju we wprowadzaniu trwałych rozwiązań dla trwającego ciężkiego kryzysu, dla dobra wspólnego wszystkich Libańczyków - podkreślił Leon XIV, który odwiedził Liban w grudniu zeszłego roku.

Leon XIV kierował swoją modlitwę do wszystkich osób pokrzywdzonych wskutek wojny i wezwał rządzących do pokojowego rozwiązania politycznych problemów.

Leon XIV z apelem do rządzących. "Przerwijcie ogień"

Papież w swoich niedzielnych rozważaniach zwrócił się bezpośrednio do przywódców odpowiedzialnych za ataki na ludność cywilną na Bliskim Wschodzie.

- W imię chrześcijan z Bliskiego Wschodu i wszystkich kobiet oraz mężczyzn dobrej woli zwracam się do rządzących w tym konflikcie: przerwijcie ogień, niech otwarte zostaną drogi dialogu - zaapelował papież.

Podkreślił, że "przemoc nigdy nie będzie mogła doprowadzić do sprawiedliwości, stabilności i pokoju, którego oczekują narody".

- Jesteśmy wezwani do przeżywania chrześcijaństwa z otwartymi oczami. Wiara nie jest ślepym aktem, abdykacją rozumu ani ulokowaniem się w jakiejś pewności religijnej, która powoduje, że odwracamy wzrok od świata - mówił dalej papież.

Leon XIV, który wielokrotnie wyrażał swoją solidarność między innymi z Ukrainą i Palestyną, zaznaczył, że szczególnie dziś, w obliczu tak wielu dramatycznych konfliktów zbrojnych na świecie, "potrzeba wiary czujnej, uważnej i profetycznej, która otwierałaby oczy na ciemności świata i wnosiła w nie światło Ewangelii poprzez zaangażowanie na rzecz pokoju, sprawiedliwości i solidarności".

