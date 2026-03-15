Od godziny 14:00 na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie trwa protest, zorganizowany przez Komitet Obrony Demokracji. Manifestanci krytykują prezydenta Karola Nawrockiego za jego decyzję ws. zawetowania rządowej ustawy ws. SAFE.

ZOBACZ: Groźny incydent przed Pałacem Prezydenckim. Policjanci ruszyli na pomoc

Kamera Polsatu zarejestrowała różne hasła od "dość partyjnych gierek" po mocniejsze, jak np. "Nawrocki zdrajca Polski". Manifestanci oprócz transparentów mają m.in. flagi Polski i Unii Europejskiej.

Manifestacja pod Pałacem Prezydenckim. Obecni politycy KO

W zgromadzeniu udział biorą m.in. politycy KO, którzy relacjonują protest za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Chcemy być #SAFE❗️Jesteśmy za Polską niepodległą, suwerenną, bezpieczną i w Unii Europejskiej❗️ pic.twitter.com/ySfQGd9Hgp — Krzysztof Kwiatkowski (@Kwiatkowski2011) March 15, 2026

Nad bezpieczeństwem protestujących czuwają dziesiątki policjantów. Stołeczna policja poinformowała o utrudnieniach w ruchu w związku z protestem. Mogą one potrwać nawet do godziny 22:00.

Nawrocki nie podpisze ustawy o SAFE dla Polski

W czwartkowym orędziu Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę unijnej pożyczki SAFE. Jak stwierdził "nigdy nie podpisze ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne".

Prezydent zagroził też, że "wszelkie próby zagranicznego zadłużania naszego kraju tylnymi drzwiami spotkają się z odpowiedzialnością".

Prezydent zaznaczył, że "od początku projekt SAFE budził wiele pytań i wątpliwości".

- Dlatego zwołałem specjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w tym temacie, odbyłem szereg spotkań i rozmów z ekspertami oraz zainicjowałem specjalne poprawki do tej ustawy w procesie legislacyjnym - wymieniał Nawrocki.

ZOBACZ: Tusk po spotkaniu z prezydentem Nawrockim. "SAFE 0 złotych"



- Uznałem za konieczne przyjęcie drogi szerokiego, ponadpartyjnego dialogu. Niestety odrzucono zasadniczą część proponowanych zmian - oznajmił prezydent. Jak stwierdził, "rządzący wybrali wariant konfrontacji, a nie rozmowy".

- Postanowiono tę sprawę wykorzystać do eskalacji społecznej, polaryzacji i budowania podziałów między Polakami. To wyjątkowo szkodliwe i trzeba to powiedzieć jasno - to niemądre. Musi tu przyjść opamiętanie i zrozumienie, że rujnowanie porozumień w tych zasadniczych kwestiach, to działanie wbrew interesowi Polski. Cieszyć się z tego mogą nasi wrogowie - ocenił prezydent.

