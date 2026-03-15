We wpisie w mediach społecznościowych MSZ podkreśliło, że od początku wojny w Iranie polskie placówki na Bliskim Wschodzie działały w trybie kryzysowym, aby otoczyć opieką powracających do kraju rodaków.

Resort poinformował, że organizowano i konwojowano grupy Polaków powracających lotami powrotnymi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru na lotniska w Rijadzie i Muskacie.

"Dzięki temu pomogliśmy w wylotach blisko 13 000 osobom — również obywatelom UE i państw partnerskich" - pisało ministerstwo.

pic.twitter.com/wkIB1uKKnC — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) March 14, 2026

Powroty Polaków z Bliskiego Wschodu. Ministerstwo podaje szczegóły

Jak podkreśliło Ministerstwo Spraw Zagranicznych, od początku konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie zorganizowano w sumie 75 lotów do Polski, w tym 10 lotów specjalnych.

"Prowadziliśmy też liczne interwencje u władz miejscowych, aby ułatwić przekraczanie granic, obsługę lotniskową oraz uzyskanie zgód na przeloty i lądowania samolotów" - dodano.

Resort zaznaczył, że od początku marca polskie jednostki pracowały w trybie 24/7, uruchomiły specjalną infolinię kryzysową, odbierały połączenia alarmowe i pomagały rodakom w pilnych sytuacjach, w trosce o bezpieczeństwo Polaków i ich jak najszybszy powrót do domu.

Apel do Polaków przebywających w regionie. Linia kryzysowa zamknięta

28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran. W związku z napiętą sytuacją w regionie - bombardowaniami, atakami dronowymi i zamieszkami, między innymi na ulicach Teheranu czy Bagdadu - wiele linii lotniczych zdecydowało o zawieszeniu połączeń do krajów Bliskiego Wschodu.

Na akt agresji USA i Izraela odpowiedziało również polskie MSZ. Już 1 marca resort uruchomił specjalną infolinię dla Polaków przebywających na Bliskim Wschodzie, umożliwiającej szybszy kontakt z placówkami dyplomatycznymi.

Linia kryzysowa została zamknięta w piątek 13 marca. Ambasada RP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zaleciła, by w razie potrzeby kontaktować się bezpośrednio z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Abu Zabi.

Resort niezmiennie apeluje do Polaków o rejestrowanie się w systemie Odyseusz, za pośrednictwem którego wysyłane są pilne komunikaty dotyczące sytuacji bezpieczeństwa, między innymi na Bliskim Wschodzie.

