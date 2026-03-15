Polak ewakuowany przez portugalską marynarkę wojenną. Marynarz doznał poważnego urazu

Jak przekazał sierżant Figueiredo z biura Koordynacji Poszukiwań i Ratownictwa Morskiego Marynarki Wojennej Portugalii w Ponta Delgada, poszkodowanym na jednostce pływającej był 37-letni członek załogi.

"Alert otrzymano około godziny 13:35 w czwartek, 12 marca, informując, że członek załogi może mieć całkowite zerwanie ścięgna Achillesa, wymagającego hospitalnej opieki medycznej" - podała Marynarka Portugalii w komunikacie.

Polak ewakuowany z tankowca. Marynarzowi pomogło portugalskie wojsko

- Polak został w sobotę w godzinach popołudniowych przetransportowany śmigłowcem na lotnisko Lajes na wyspie Terceira, skąd trafił do szpitala - poinformował przedstawiciel portugalskiej policji. Ranny przewieziony został do placówki medycznej ambulansem należącym do azorskiej obrony cywilnej.

Według wstępnych ustaleń ratowników medycznych poszkodowany doznał poważnego urazu nogi w wyniku wypadku i będzie musiał przejść zabieg chirurgiczny.

- Ratownicy niezwłocznie udali się śmigłowcem na statek Venture Creole pływający pod banderą Liberii po zgłoszeniu przez dowództwo jednostki alertu dotyczącego rannego członka załogi - przekazał przedstawiciel portugalskiej marynarki wojennej.

W chwili przybycia helikoptera ratunkowego tankowiec z ładunkiem skroplonego gazu ziemnego znajdował się około 1240 km na południowy zachód od brzegów Terceiry.

