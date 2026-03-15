Modżtaba Chameni miał udać się do Moskwy. Sensacyjne doniesienia
Sensacyjne doniesienia na temat miejsca pobytu irańskiego lidera. Nowy najwyższy przywódca Iranu, Modżtaba Chamenei, przebywa obecnie w Moskwie - podaje kuwejcka gazeta AJ Jariba, powołując się na źródło bliskie nowemu najwyższemu przywódcy Iranu.
Polityk miał być leczony w jednej z rezydencji rosyjskiego dyktatora Władimira Putina.
Według doniesień, Chamenei potrzebował operacji w wyniku ataków USA i Izraela. Został wysłany do Moskwy rosyjskim samolotem wojskowym w ramach ściśle tajnej operacji.
Media: Chamenei przeszedł operację w Moskwie
Źródło podało również, że Chamenei pomyślnie przeszedł operację i obecnie jest leczony w prywatnym szpitalu w jednym z pałaców prezydenckich Putina.
Według niego, po atakach USA i Izraela, nowy najwyższy przywódca Iranu potrzebował hospitalizacji w dobrze wyposażonym szpitalu i starannej obserwacji medycznej, czego nie da się zapewnić w Iranie w warunkach działań wojennych. Ponadto, źródło w rozmowie z dziennikarzami podało, że irańskie służby bezpieczeństwa są zaniepokojone wyciekiem informacji o miejscu pobytu Chameneiego.
Z tego powodu zatwierdzono rekomendację skierowania go na leczenie do Rosji. Putin zaproponował leczenie Chameneiego w Rosji Według doniesień, podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Iranu Masudem Pezeshkianem, sam Putin zaproponował wysłanie Chameneiego na leczenie do Rosji.
Irańscy urzędnicy dokładnie rozważyli rosyjską propozycję i została ona zaakceptowana. Źródło poinformowało dziennikarzy, że w czwartek wieczorem Chamenei został przewieziony do Moskwy, gdzie zapewniono mu opiekę medyczną ze strony rosyjskich i irańskich lekarzy.
Spekulacje o zdrowiu Chameneiego. Trump udzielił mu "rady"
Kuwejcka gazeta zauważyła, że nieobecność Chameneiego na publicznych wydarzeniach i brak nagrania audio z jego przemówienia tylko wzmacniają te podejrzenia.
Wcześniej prezydent USA Donald Trump wyraził wątpliwości co do życia nowego Najwyższego Przywódcy Iranu, Modżtaby Chameneiego. Udzielił mu też nietypowej "rady".
Amerykański przywódca zauważył, że jak dotąd nikt nie był w stanie go o tym przekonać. Według Trumpa, jeśli Chamenei żyje, powinien zrobić coś bardzo mądrego dla swojego kraju, a mianowicie - poddać się.
