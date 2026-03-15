Na przedzie pochodu niesione są dwa transparenty: "Marsz Pokoju" i "Nie staniemy się ukraińską kolonią". W tłumie dominują węgierskie flagi oraz symbole Fideszu - ugrupowania premiera Orbana. Na straganach w okolicy zgromadzenia sprzedawane są czerwono-biało-zielone kokardy, bransoletki czy flagi.

ZOBACZ: Węgry nie chcą zwrócić Ukrainie złota i milionów. W tle "tajne zbieranie informacji"

Marsz przechodzi przez Most Małgorzaty z Budy, zachodniej części stolicy, do Pesztu, gdzie na Placu Kossutha do swoich zwolenników przemówił premier Orban. W manifestacji uczestniczą dziesiątki tysięcy ludzi.

"Potrzebujemy więcej głosów". Orban przemówił na marszu

Niedzielny pochód, jak szereg innych wydarzeń organizowanych przez węgierskie władze w ostatnich miesiącach, ma wyrazić sprzeciw wobec podejścia Unii Europejskiej do wojny na Ukrainie.

- Musimy wygrać bardziej przekonująco niż cztery lata temu. Potrzebujemy więcej głosów. [...] Musimy odnowić nasz sojusz antywojenny. Trzy miliony głosów nie będzie sufitem, ale progiem - powiedział na manifestacji szef węgierskiego rządu, cytowany przez serwis Provatbankar.

March 15th - Peace March Speech https://t.co/PXzIzFhFaj — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 15, 2026

Orban opiera swoją kampanię przed wyborami parlamentarnymi z 12 kwietnia na proteście wobec wsparcia udzielanego Kijowowi przez UE, które - zdaniem Budapesztu - przedłuża wojnę i torpeduje wysiłki pokojowe podejmowane m.in. przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Budapeszt. Opozycja organizuje swoją manifestację

Rząd Węgier zarzuca również Ukrainie próby wpływania na wewnętrzną politykę kraju i wspierania rzekomo proukraińskiej opozycji. Jej lider, przewodniczący Tiszy Peter Magyar, również organizuje w niedzielę swój "Marsz Narodowy" z okazji święta narodowego Węgier.

Magyar i jego środowisko określili niedzielne wydarzenie "zwiastunem demokratycznego punktu zwrotnego", którego nadejścia oczekują podczas kwietniowych wyborów.

ZOBACZ: Donald Tusk skrytykował Węgry. Jest odpowiedź Viktora Orbana

W ostatnich dniach zarówno Orban, jak i Magyar zachęcali swoich zwolenników do uczestnictwa w niedzielnych wydarzeniach, które część komentatorów postrzega jako główny test obu obozów przed kwietniowymi wyborami.

Węgierskie Święto Narodowe upamiętnia jeden z najważniejszych momentów w historii Węgier: wybuch rewolucji z 1848 roku. Obchodami wspomina się walkę o niepodległość, prawa obywatelskie i rządy konstytucyjne podczas fali europejskich powstań znanych jako Wiosna Ludów. Dzień ten jest oficjalnym świętem narodowym Węgier od 1990 roku.

