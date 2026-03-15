"Król patostreamów". Ogromne pieniądze po ciemnej stronie internetu

Wulgarne wyzwiska, alkohol, przemoc i publiczne upokarzanie - tak wygląda świat patostreamingu w internecie. W najnowszym reportażu z cyklu Polsat News Ujawnia, Monika Gawrońska dociera do jednego z najbardziej znanych polskich twórców i pokazuje, jak na ludzkiej słabości i uzależnieniach, zarabia się setki tysięcy złotych.

Reportaż "Król patostreamów" obnaża ciemną stronę internetowej rozrywki

W reportażu pokazane zostanie także niepokojące zjawisko - patostreaming grupy Ukraińców mieszkających w Polsce. Materiał obnaża, jak daleko niektórzy twórcy gotowi są przekraczać granice człowieczeństwa, by zdobyć jeszcze większą oglądalność. Autorce reportażu udało się porozmawiać z osobą, która kilka lat temu streamowała Piotra Ikonowicza. 

 

- Chciałam pokazać, że patostreaming to nie tylko internetowa pseudorozrywka, ale poważny problem społeczny, który nie jest objęty żadnym nadzorem prawnym - mówi Monika Gawrońska, autorka reportażu.

Patostreaming bez kontroli

Mimo licznych deklaracji polityków kolejnych rządów, patostreaming wciąż rozwija się w Polsce praktycznie bez kontroli. Dzięki działaniom naszej reporterki, jedno z popularnych kont publikujących tego typu treści zostało już usunięte. 

 

"Król patostreamów" to kolejny materiał Działu Projektów Specjalnych w cyklu Polsat News Ujawnia. Emisja już w najbliższą niedzielę, 15 marca, o godzinie 21:00 na antenie Polsat News. 

 

