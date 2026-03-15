Donald Trump grozi kolejnymi atakami na Iran. "Tak dla zabawy"

Prezydent USA Donald Trump obecnie nie widzi podstaw do rozpoczęcia rozmów pokojowych na Bliskim Wschodzie. - Iran chce zawrzeć umowę, a ja nie chcę tego zrobić, ponieważ warunki nie są jeszcze wystarczająco dobre - oświadczył Trump w sobotnim wywiadzie telefonicznym dla NBC News.

Amerykański przywódca podkreślił, że każde porozumienie musiałoby być "bardzo solidne".

"Dla zabawy". Donald Trump o strategicznej irańskiej wyspie Chark

Odnosząc się do ostatnich ataków powietrznych na strategiczną wyspę Chark w północnej części Zatoki Perskiej, prezydent USA stwierdził, że jej infrastruktura została "całkowicie zniszczona", ale amerykańskie siły mogą "uderzyć w nią jeszcze kilka razy, tak dla zabawy". Dodał jednak, że celowo wojska oszczędziły irańską infrastrukturę przesyłową, aby uniknąć wieloletniej odbudowy.

ZOBACZ: Potężny atak USA na strategiczną wyspę. Iran zapowiada odwet

Wyspa Chark stanowi gospodarcze serce Iranu, obsługując 90 proc. irańskiego eksportu ropy. Według medialnych doniesień Trump oszczędza infrastrukturę naftową Teheranu, licząc na jej wykorzystanie przez Stany Zjednoczone po zakończeniu konfliktu.

Obszar wyspy jest pod ścisłym nadzorem irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Woda wokół jest na tyle głęboka, że może być miejscem cumowania supertankowców.

Modżtaba Chamenei najwyższym przywódcą Iranu. Trump ma wątpliwości

Gospodarz Białego Domu wyraził wątpliwość, czy nowy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei sprawuje władzę, ponieważ nie pokazuje się publicznie.

- Nie wiem, czy on w ogóle żyje - powiedział Trump. Jego zdaniem, jeśli Chamenei żyje, powinien "zrobić coś bardzo mądrego dla swojego kraju, czyli poddać się".

ZOBACZ: "Nie powstrzymamy się od pomsty". Nowy przywódca Iranu zabrał głos

56-letni Modżtaba Chamenei zastąpił 8 marca na stanowisku najwyższego przywódcy Iranu swojego ojca Alego Chameneiego, zabitego pierwszego dnia amerykańsko-izraelskich nalotów.

Zełenski skrytykowany przez Trumpa

W rozmowie z NBC News pojawił się również wątek wojny na Ukrainie w kontekście złagodzenia przez Waszyngton sankcji na rosyjską ropę. - Chcę mieć ropę dla świata. Chcę mieć ropę - odparł. Dodał, że sankcje nałożone po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku "zostaną wycofane, gdy tylko kryzys się skończy".

Trump skrytykował ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, oceniając, że "o wiele trudniej zawrzeć z nim umowę" niż z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. - Zaskakuje mnie, że Zełenski nie chce zawrzeć porozumienia. Powiedz Zełenskiemu, żeby zawarł układ, bo Putin jest gotów na to zawarć - zwrócił się do dziennikarza.

ZOBACZ: Japonia i Ukraina mogą pójść na wymianę. Trwają negocjacje

Odrzucił też ofertę pomocy Kijowa w zwalczaniu irańskich dronów, twierdząc, że "ostatnią osobą, od której potrzebujemy pomocy, jest Zełenski". Prezydent odmówił komentarza, czy USA zaakceptowały pomoc Ukrainy w zakresie technologii przechwytywania dronów.

