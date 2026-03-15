Kierowca BMW wjechał wprost pod szynobus. Nie żyje jedna osoba

Polska

Tragedia na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Ogorzelicach pod Płockiem. 54-letni kierowca BMW wjechał wprost pod nadjeżdżający szynobus. W wyniku wypadku życie straciła pasażerka samochodu. Kierowca z obrażeniami trafił do szpitala. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana - utrudnienia mogą potrwać do wieczora.

Zdjecie przedstawia zniszczony przód czarnego BMW, które zostało uderzone przez szynobus na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Widać uszkodzenia samochodu i fragment szynobusu.
Komenda Miejska Policji w Płocku
Wypadek w Ogorzelicach: BMW zderzyło się z szynobusem, jedna osoba zginęła

Jak poinformowała w niedzielę rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku podkom. Monika Jakubowska, po godz. 14. w Ogorzelicach na niestrzeżonym przejeździe kolejowym 54-letni kierujący BMW wjechał wprost pod nadjeżdżający szynobus.

 

Pomimo podjętej akcji reanimacyjnej, na miejscu zmarła pasażerka auta. Kierujący autem trafił z obrażeniami do szpitala.

Tragedia w Ogorzelicach. Kierowca wjechał wprost pod nadjeżdżający szynobus

Badania wykazały, że zarówno on, jak i 57-letni maszynista szonobusu, byli trzeźwi. Szynobusem podróżowało dziewięć osób, w tym sześciu pasażerów. Żadna z tych osób nie doznała poważnych obrażeń - przekazała podkom. Jakubowska.

 

Jak dodała rzeczniczka płockiej policji, droga i przejazd kolejowy w miejscu zdarzenia są obecnie całkowicie zablokowane, a utrudnienia mogą potrwać tam w niedzielę do godz. 20.

 

WIDEO: "Nóż w plecy polskiej armii i zdrada stanu". Gawkowski uderza w prezydenta
mbd / mjo / polsatnews.pl / PAP
