Kierowca BMW wjechał wprost pod szynobus. Nie żyje jedna osoba
Tragedia na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Ogorzelicach pod Płockiem. 54-letni kierowca BMW wjechał wprost pod nadjeżdżający szynobus. W wyniku wypadku życie straciła pasażerka samochodu. Kierowca z obrażeniami trafił do szpitala. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana - utrudnienia mogą potrwać do wieczora.
Jak poinformowała w niedzielę rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku podkom. Monika Jakubowska, po godz. 14. w Ogorzelicach na niestrzeżonym przejeździe kolejowym 54-letni kierujący BMW wjechał wprost pod nadjeżdżający szynobus.
Pomimo podjętej akcji reanimacyjnej, na miejscu zmarła pasażerka auta. Kierujący autem trafił z obrażeniami do szpitala.
Badania wykazały, że zarówno on, jak i 57-letni maszynista szonobusu, byli trzeźwi. Szynobusem podróżowało dziewięć osób, w tym sześciu pasażerów. Żadna z tych osób nie doznała poważnych obrażeń - przekazała podkom. Jakubowska.
Jak dodała rzeczniczka płockiej policji, droga i przejazd kolejowy w miejscu zdarzenia są obecnie całkowicie zablokowane, a utrudnienia mogą potrwać tam w niedzielę do godz. 20.
