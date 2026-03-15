Rząd Japonii chce sprowadzić drony z Ukrainy, kierując się ich doświadczeniem w walce - wynika z ustaleń Kyodo News, powołującego się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Potencjalnym scenariuszem jest podpisanie poufnej dwustronnej umowy między Tokio a Kijowem, w ramach której - jak podają źródła - doszłoby do wymiany broni między krajami.

Japonia i Ukraina pójdą na układ? Media: Tokio rozważa zakup dronów

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma być gotów wymienić technologię obronną, która była udoskonalana na polu walki podczas konsultacji z żołnierzami walczącymi z Rosją. Według japońskich mediów, to Kijów wyszedł z taką propozycją.

Japonia natomiast na mocy pacyfistycznej konstytucji oddałaby część swojego wyposażenia wojskowego, aby otrzymać drony, których w jej arsenale brakuje. Rząd zmierza do złagodzenia przepisów dotyczących eksportu broni.

Dlaczego ukraińskie drony? Chodzi nie tylko o ich skuteczność

Jak podał Kyodo News, japoński rząd rozważał także zakup dronów od przodującego w ich produkcji Izraela. Jednak "pozyskanie bezzałogowych statków powietrznych z Ukrainy byłoby mniej kontrowersyjne w obliczu powszechnej międzynarodowej krytyki działań izraelskich sił w Strefie Gazy" - napisano.

Źródło z japońskiego ministerstwa obrony przekazało serwisowi, że Japonia docenia, iż Ukraina w krótkim czasie i na bieżąco ulepszyła swoje bezzałogowe szturmowce.

W budżecie na rok fiskalny 2026 Japonia przeznaczyła 277,3 mld jenów (ponad 6,5 mld zł) na wzmocnienie obrony przez zakup dronów.

