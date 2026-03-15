Izrael prowadzi rozmowy z władzami Somalilandu w sprawie ustanowienia sojuszu wojskowego oraz pozyskania bazy w pobliżu strategicznego portu Berbera. Informacje o negocjacjach, przekazane przez agencję Bloomberg oraz szwedzkie radio Ekot, wskazują na dążenie Tel Awiwu do zabezpieczenia obecności nad Zatoką Adeńską.

Kluczowe znaczenie tego regionu wynika z bezpośredniego sąsiedztwa cieśniny Bab el-Mandab, łączącej Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim, przez którą odbywa się ponad 12 proc. rocznego globalnego handlu morskiego.

Dla strony izraelskiej strategiczny walor Somalilandu wiąże się przede wszystkim z bliskością Jemenu. Bazy zlokalizowane wzdłuż afrykańskiego wybrzeża umożliwiłyby armii Izraela bezpośrednie przeprowadzanie operacji przeciwko jemeńskim rebeliantom Huti. Formacja ta znacząco nasiliła agresję na szlakach żeglugowych po wybuchu wojny w Strefie Gazy w październiku 2023 roku, destabilizując kluczowe korytarze transportowe.

Mimo niewątpliwych zysków w postaci parasola ochronnego państwa, które co najmniej ma zdolności jądrowe, przyjęcie izraelskich wojsk wiązałoby się dla Somalilandu z natychmiastowym ryzykiem geopolitycznym. Jak zauważa dziennik "The Times of Israel", najbardziej palącym wyzwaniem pozostaje groźba odwetu ze strony Teheranu. Iran wielokrotnie udowodnił w trakcie trwającego konfliktu, że jest zdolny do uderzeń w cele powiązane z USA i Izraelem, niezależnie od ich położenia geograficznego.

Strategiczna relacja Izraela i Somalilandu Wiadomość o izraelsko-somalilandzkich rozmowach na temat bezpieczeństwa pojawiła się niespełna trzy miesiące po przełomowej decyzji Tel Awiwu. Izrael stał się wówczas pierwszym państwem na świecie, które uznało niepodległość Somalilandu - separatystycznego regionu, który ogłosił suwerenność od Somalii w 1991 roku. ZOBACZ: Afrykański kraj grzmi po ruchu Izraela. "Nieuprawniona inwazja" Negocjacje są obecnie na zaawansowanym etapie, co wynika z zeszłotygodniowej wypowiedzi ministra ds. prezydencji Somalilandu Khadara Abdiego dla agencji Bloomberg. Zadeklarował on, że Somaliland dąży do nawiązania "strategicznych relacji" z Izraelem, które mają objąć "wiele aspektów". Dodał również, że choć kwestia utworzenia izraelskiej bazy wojskowej nie była jeszcze omawiana, projekt ten "zostanie w odpowiednim momencie poddany analizie". Somalia wyraża sprzeciw wobec planów Izraela Somalia, która nie uznaje niepodległości Somalilandu, ostrzegła, że jej terytorium nie może być wykorzystywane jako baza wypadowa do operacji wojskowych na wzór krajów Zatoki Perskiej. - Somalia nie chce, aby jej terytorium było wciągane w zewnętrzne konflikty ani wykorzystywane w sposób, który mógłby jeszcze bardziej zdestabilizować i tak już wrażliwy region - powiedział w czwartek w wywiadzie dla stacji Al Jazeera minister spraw zagranicznych Somalii, Ali Omar. ZOBACZ: Modżtaba Chamenei miał udać się do Moskwy. Sensacyjne doniesienia Wypowiedzi somalijskiego ministra pojawiają się w momencie eskalacji wojny USA i Izraela z Iranem. Cieśnina Ormuz, przez którą przepływa około 20 proc. światowego tranzytu ropy naftowej i gazu, została skutecznie zamknięta w związku z groźbami ataków na żeglugę ze strony Iranu. Izraelska obecność w Rogu Afryki z pewnością spowodowałaby zamknięcie kolejnego szlaku żeglugowego, w czym Iranowi pomogliby jemeńscy rebelianci.

