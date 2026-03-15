Jednym z tematów rozmowy był start kampanii Przemysława Czarnka na stanowisko premiera, któremu towarzyszyły hasła typu "OZE-Sroze" i "ETS-sretees". Marcin Fijołek zapytał Radosława Fogla, czy Sławomir Mentzen miał rację, kiedy stwierdził w piątkowym "Graffiti", że "to jest jakaś piaskownica, którą trzeba obśmiać". Lider Konfederacji zastrzegł również, że politycy PiS powinni uważać na słowa, ponieważ za półtora roku przyjdą prosić jego wyborców o głosy.

- O rety, rety, Sławomir Mentzen się obraża już a priori i straszy, że zabierze zabawki i piaskownicę - odpowiedział Radosław Fogiel. - Mam wrażenie, że to nie Prawo i Sprawiedliwość intensywnie atakuje Sławomira Mentzena tylko wprost przeciwnie - dodał.

Radosław Fogiel uderza w Sławomira Mentzena. "Odbija się od ściany do ściany"

Zdaniem posła PiS "to Sławomir Mentzen odbija się od ściany do ściany". - Najpierw próbuje wszystkich przekonywać, że on nie będzie debatować z Czarnkiem, bo to Jarosław Kaczyński wszystkim rządzi, a w cytowanej przez Pana rozmowie mówił, że on z Jarosławem Kaczyńskim nie będzie rozmawiał i nie widzi w nim partnera. Trochę zabrakło konsekwencji - ocenił.





Wracając do języka startu kampanii kandydata PiS na premiera, Radosław Fogiel przekonywał, że - z marketingowego punktu widzenia - działa on na korzyść, ponieważ "Przemysław Czarnek w ten sposób sprawił, że od tygodnia nie robimy nic innego, tylko rozmawiamy o transformacji energetycznej".

Fogiel: Czarnek sprawił, że rozmawiamy o OZE

Piotr Witwicki zaznaczył z kolei, że wokół startu kampanii Przemysława Czarnka nie toczy się dyskusja o transformacji energetycznej, lecz o tym, że politycy PiS sami korzystają z fotowoltaiki. - To już jest w ogóle jakiś kompletny absurd - skomentował poseł.

- Kto doprowadził do tego absurdu, że wy dzisiaj się wstydzicie tego, że macie - tak jak prof. Czarnek - na dachu swojego domu fotowoltaikę? - zapytał Witwicki. - Ale właśnie nikt się niczego nie wstydzi. To jest element manipulacji - podkreślił Fogiel.

Poseł wskazał, że manipulacja polega na wrzucaniu do jednego worka indywidualnych decyzji obywateli - na przykład o instalacji fotowoltaiki na dachu własnego domu - z debatą o polityce energetycznej państwa. - Przemysław Czarnek wie z pierwszej ręki, jaka jest dziś cena oddawania prądu do sieci, a jaka - spoiler alert - wyższa cena jego odbierania - mówił. Zdaniem Fogla nie można tego zrównywać z dyskusją o tym, czy odnawialne źródła energii powinny stanowić podstawę polskiego miksu energetycznego.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni