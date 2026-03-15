W 2022 roku we wsi Horenka pod Kijowem Banksy stworzył mural przedstawiający mężczyznę szorującego sobie plecy w wannie. Wymowny obraz powstały wśród zgliszczy domu zniszczonego wskutek rosyjskich ataków przyciągnął uwagę całego świata.

To właśnie ten moment zmotywował dziennikarzy agencji Reutera do rozwiązania zagadki: kim jest słynny uliczny artysta i dlaczego nigdy nie zdecydował się ujawnić swojego prawdziwej tożsamości?

Śledztwo w sprawie Banksy'ego. Kim jest enigmatyczny malarz?

Od tamtej pory agencja przeprowadziła wywiady z kilkunastoma osobami z branży oraz ekspertami analizującymi sztukę Banksy'ego. Nikt nie chciał rozmawiać o jego tożsamości, ale wielu uzupełniło szczegóły dotyczące jego życia i kariery.

W toku śledztwa opartego między innymi na dokumentach policyjnych oraz analizie podróży Banksy'ego, Reutersowi udało się odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące życia artysty.

W jednym z badań Brytyjczycy określili Banksy'ego jako artystę bardziej wpływowego od Rembrandta czy Moneta. Jego obrazy, często komentujące bieżące wydarzenia polityczne i społeczne, przynoszą kolosalne dochody, choć branża od lat podkreśla, że równie istotna, jak jego twórczość, jest anonimowość malarza, który dzięki temu unika represji i zachowuje swoją unikalną personę.

Początek poszukiwań Banksy'ego. Wszystko zaczęło się w Ukrainie

Gdy w ukraińskiej wsi pod koniec 2022 roku pojawiło się trzech zamaskowanych mężczyzn, jeden z nich został zidentyfikowany przez mieszkankę Horenki. To Robert Del Naja, brytyjski muzyk i założyciel zespołu Massive Attack, od lat wskazywany jako potencjalny autor kultowych prac. Jak zaznacza Reuters, słynne murale Banksy'ego wielokrotnie pojawiały się w miejscach, gdzie brytyjska grupa grał wówczas koncerty.



Innym, jak wynika z doniesień agencji najbardziej prawdopodobnym kandydatem do bycia rzeczywistym Banksym, jest Robin Gunningham.

Jego wątek rozpoczyna się w 200 roku, gdy młody Banksy został aresztowany za próbę stworzenia graffiti na billboardzie na Manhattanie. Mężczyzna wyszedł na wolność p wpłaceniu kaucji, przyznał się do winy i w późniejszym okresie za swój wybryk wykonywał prace społeczne.



Do zamalowania billboardu na ulicy Hudson 675 przyznał się Robin Gunningham. Jego pseudonim artystyczny "Banksy" miał wywodzić się o Robbina Banksa, jak żartobliwie nazywano go w latach 90-tych. Nazwisko to przez wiele lat budziło zainteresowanie mediów, aż w 2008 roku magazyn "Mail on Sunday" oficjalnie ogłosił go "tym" Banksy'm.



Reuters dotarł również do dokumentów z czasów szkolnych Gunninghama. W młodości, jako uczeń Bristol Cathedral School zajmował si rysunkiem, tworzył między innymi komiksy, których stylistyka pasuje do późniejszych dzieł Banksy'ego. Kolejną poszlaką jest fakt, że jednym z wywiadów w 2003 roku Banksy przyznał, że ma na imię "Robbie".

Kolejne możliwe tożsamości. Reuters bliżej prawdy niż kiedykolwiek

Dziennikarzom nie udało się jednak ustalić, czy Gunningham rzeczywiście przekroczył ukraińską granicę w 2022 roku. Zamiast niego, oprócz Del Naji w rejestrze osób przekraczających granicę pojawił się niejaki David Jones. To on miał namalować wspomniany już wcześniej mural Horence.



Wśród potencjalnych Banksy'ch znalazł się również Thierry Guetta - artysta uliczny występujący pod pseudonimem Mr Brainwash. Mężczyzna wystąpił w nominowanym do Oscara filmie dokumentalnym Banksy'ego z 2010 roku. Jednak biorąc pod uwagę to, że jest Francuzem - Banksy wielokrotnie podkreślał, że pochodzi z Bristolu w Anglii - jego nazwisko szybko trafiło na koniec listy prawdopodobnych kandydatów.

Zdaniem dziennikarzy Reutersa, dotarcie do wymienionych artystów artyści - w szczególności do Robina Gunninghama - to największe osiągnięcie w dotychczasowym poszukiwaniu prawdziwej tożsamości Banksy'ego.



Jak podkreślał w rozmowie z agencją jego wieloletni prawnik, Mark Stephens, publikowanie tego typu raportów jest niezgodne z misją samego Banksy'ego, twierdząc, że naruszyłoby to prywatność artysty, zakłóciło jego twórczość i naraziło na niebezpieczeństwo. Zaznaczył, że jego "anonimowa praca służy żywotnym interesom społecznym" oraz pozwala mówić prawdę o władzy bez obawy przed cenzurą i prześladowaniami.

Reuters doszedł jednak do wniosku, że ujawnienie trzech możliwych tożsamości Banksy'ego jest istotne dla zrozumienia postaci artysty, który wywarł głęboki wpływ na kulturę i dyskurs polityczny w ostatnich latach.

