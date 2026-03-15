Bogdan Rymanowski w programie "Śniadanie Rymanowskiego" zapytał o weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o pożyczce z unijnego programu SAFE. - Robi się z tego argument, który powoduje, że wojsko polskie, które opracowało to, czego potrzebuje dokładnie, nie rząd, nie prezydent, tylko wojsko polskie, musi czekać na to, w jaki sposób zrobi się protezę finansową do tego, żeby to sfinansować - mówił wicemarszałek Senatu Maciej Żywno.

Na pytanie o to, czy faktycznie była to - jak twierdzi część posłów KO - zdrada narodowa, stanowczo odpowiedziała posłanka KO Jolanta Niezgodzka.

- Panie redaktorze, a jak inaczej ocenić to weto? Prezydent przekroczył granicę, która, wydawać by się mogło, była nieprzekraczalna - stwierdziła. - To, co dzisiaj robi, to jest wprost działanie na szkodę wojska, na szkodę polskiego bezpieczeństwa i na szkodę państwa polskiego i robi to tylko w jednym interesie, w interesie partyjnym Jarosława Kaczyńskiego - dodała.

Niezgodzka kontra Jaki. Kłótnia w studiu o programie SAFE

- Znaczy gdyby kłamstwo mogło fruwać, to w tej chwili z panią poseł uniosłoby się kilkadziesiąt metrów w górę, dlatego, że pani poseł mówi, że pan prezydent jest przeciwko modernizacji armii - skomentował europoseł PiS Patryk Jaki.

W dalszej części programu Jaki mówił o różnicy między unijnym programem SAFE a kontrpropozycją Karola Nawrockiego, czyli "polskim SAFE 0 proc.". - Jeden i drugi kredyt jest na modernizację sił zbrojnych, no to zawsze racjonalny człowiek weźmie ten kredyt, który będzie dwa razy tańszy. (...) Tu nie chodzi o zyski Banku Narodowego, tylko chodzi o zrealizowanie inwestycji związanych ze złotem, co było bardzo dobrą inwestycją - powiedział.

- Pan poseł po prostu kłamie jak z nut - skontrowała Niezgodzka. - W tym projekcie ustawy prezydenta jest prawie wszystko. Jest rozbudowana biurokracja, są nowe ciała, bo jest komitet sterujący, jest rada, ale nie ma jednego, nie ma pieniędzy i gwarancji tych pieniędzy i ich nie będzie - dodała.

- To jest projekt za 0 zł i o tym mówią wszyscy i każdy ekonomista o tym powie. (…) To, co dzisiaj się dzieje, ta decyzja prezydenta, to jest robienie takiego gruntu do polexitu - oceniła posłanka w późniejszej części programu.

Jak stwierdziła, straszy się Polaków Niemcami, ale nie Rosją. - Widać ewidentnie, tak jak powiedziałam, wystarczy spojrzeć na konta parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, wszyscy straszą Niemcami, straszą Unią Europejską tymi złymi pieniędzmi. Nie straszą wschodem i Rosją - zauważyła.

Marcin Przydacz ostro o krytyce wobec prezydenta. "Jesteście obrzydliwymi cynikami"

- Szanowni państwo, to nie jest żadna dotacja, to jest pożyczka - mówił o SAFE Marcin Przydacz.

- Pożyczka na wiele, wiele lat, na 45 lat. Nasze dzieci miałyby to spłacać, ale nie dzieci pana Sikorskiego, bo jego dzieci mieszkają w Stanach Zjednoczonych, tylko moje dzieci i pewnie dzieci pana europosła. Nasze dzieci mają to spłacać, bo pan Donald Tusk sobie wymyślił, że będzie chciał pożyczać pieniądze i to w bardzo dużej ilości. 185 miliardów złotych trzeba będzie oddać za te pożyczone 44 miliardy euro przez praktycznie całe pokolenie, prawda? - kontynuował Przydacz.

Prezydencki minister zwrócił uwagę, że Komisja Europejska ma prawo zablokować Polsce środki "pod byle pozorem". - I co się może okazać? Może się okazać, że znowu wy będziecie jeździć do Brukseli i błagać wręcz na kolanach Brukselę, żeby blokowała te środki, bo wam to ze względów politycznych będzie potrzebne, i będziecie przyjeżdżać do Polski i mówić: no niestety zostały zablokowane środki, jesteśmy w sytuacji niebezpieczna - powiedział.

- Tylko zupełnie inna sytuacja jest, kiedy blokowaliście środki na budowę autostrady, a zupełnie inna sytuacja, kiedy zablokujecie, a na pewno to zrobicie, bo jesteście cynikami, obrzydliwymi cynikami, którzy dla własnego interesu partyjnego zrobią wszystko, byleby tylko zaszkodzić rządowi, jakikolwiek by on nie był - krytykował przedstawiciel Kancelarii Prezydenta.

Przydacz wtrącił również, że prezes NBP Adam Glapiński "powinien dostać jakąś dobrą nagrodę kiedyś w przyszłości albo pomnik".

"Dziadostwo polskiego państwa". Rzecznik Konfederacji o uzbrojeniu Polski

Bogdan Rymanowski zapytał, jak na sprawę prezydenckiego weta do unijnej pożyczki patrzy Konfederacja, która także wskazywała wady tego programu.

- Wszelkie twierdzenia, że te pieniądze byłyby odbierane wyłącznie w przypadku korupcji czy braku praworządności, no to jest wyłącznie taka prawna gadanina, a prawda jest taka, że jeżeli będzie wola polityczna w Komisji Europejskiej, żeby te pieniądze Polsce zablokować, to powód się znajdzie - przekonywał rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski.

Rzecznik dodał, że choć zakupy uzbrojenia są ważną częścią polskiego systemu obrony, to jednak powinniśmy budować własny przemysł obronny, w tym produkcji amunicji i podstawowego wyposażenia żołnierza.

- My dzisiaj mamy gigantyczny budżet na obronność na poziomie izraelskim, tureckim ukraińskim i gdzie są te pieniądze? - pytał. - My dzisiaj produkujemy ile? 30 000 takich pocisków rocznie, podczas kiedy kilka tysięcy, niemalże 10 000 Ukraina wystrzeliwuje w jeden dzień - kontynuował.

- To jest wszystko pokazuje skalę dziadostwa polskiego państwa. Jestem przekonany, że gdyby te 44 miliardy trafiły do Polski, zresztą one niezgodnie z konstytucją pewnie tutaj trafią, to będą zmarnowane, bo każde pieniądze da się wydać. Tylko tu chodzi o to, żeby mądrze wydawać pieniądze

"Kreatywna księgowość" Adama Glapińskiego

Prowadzący "Śniadanie Rymanowskiego" zapytał, dlaczego rząd bez wyraźnie bez zawahania zrezygnował z propozycji "polskiego SAFE 0 proc." prezydenta Karola Nawrockiego. - No może dlatego, że NBP (Narodowy Bank Polski) przez ostatnie lata raczej raportował straty, a nie zyski. Te pieniądze są jakimś dziwnym rodzajem mechanizmu księgowego, a nie realnymi środkami - powiedziała posłanka Nowej Lewicy Daria Popiołek.

- Jest to w pewnym rodzaju kreatywna księgowość, mówił o tym chociażby profesor Kołodko, który pokazywał, że tutaj mamy do czynienia z przeksięgowaniem - dodała, pytana, czy prezes NBP Adam Glapiński zaproponował "kreatywną księgowość".

- Sytuacja, w której grozi nam (...) duże niebezpieczeństwo, powinniśmy sięgać po wszystkie środki, a jeżeli prezes NBP chce i może pomóc, no to niech zacznie raportować zyski i niech zacznie przekazywać tam, gdzie powinien, czyli do budżetu państwa - podkreśliła.

Posłanka KO do polityków opozycji: Poskładajcie mandaty

Rymanowski przytoczył także wpis Donalda Tuska. "W wojnie o SAFE wszystkie maski opadły. Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości, że najbliższe wybory zdecydują o tym, czy Polska pozostanie w Europie i kto chce nas z niej wyprowadzić" - pisał na X premier.

- Ja chcę się odnieść do tego tweeta, bo to jest ewidentna próba podziału Polski. (...) Całą kampanię będzie opierał o to, że ci, którzy są po jego stronie, to są ci, którzy chcą być w Europie, a ci, którzy jego krytykują, to ci, którzy chcą wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Oczywiście fałsz - powiedział Marcin Przydacz

- Gdyby przejrzeć wasze konta społecznościowe, i gdyby tylko stamtąd czerpać informacje, to można by pomyśleć, że to Niemcy stoją tutaj z czołgami - odpierała później Jolanta Niezgodzka. - Wy w ogóle odwróciliście porządki. Zastanówcie się, działajcie w interesie państwa polskiego albo poskładajcie mandaty - dodała.

Kompleks komunizmu? Ocena reakcji Donalda Tuska na zapowiedź weta

O Donaldzie Tusku negatywnie wypowiedział się też rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski, który stwierdził, że premier "cieszy się z tego weta", bo "on wokół tego nakręca swoją narrację, linie polaryzacji".

- Nie znam bardziej cynicznego polityka w Polsce niż Donald Tusk i uważam, że on liczył na to weto i teraz będzie również forsował ten unijny program SAFE - podkreślił.

Rzecznik Konfederacji ocenił, że prezydent podjął dobrą decyzję, a Tusk zdaje sobie z tego sprawę, ale "jemu tak naprawdę nie zależy na bezpieczeństwie".

- Niestety dzisiaj Donald Tusk reprezentuje wielu ludzi, którzy po czasach komunizmu, moim zdaniem, mają taki kompleks trochę, że Polska nie poradzi sobie sama i musimy w takim razie polegać na naszych europejskich zachodnich sąsiadach - stwierdził.

