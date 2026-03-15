"Dla niego wrogiem są Niemcy i UE". Media zza Odry o Karolu Nawrockim
Odrzucając program SAFE, polski prezydent Karol Nawrocki pokazuje, że dla niego wrogiem są Niemcy oraz Unia Europejska - pisze w komentarzu niemiecki dziennik „Sueddeutsche Zeitung”. W tekście podkreślono, że lider PiS potraktował unijny projekt jako broń, która może być użyta przeciwko Polsce.
Warszawska korespondentka "SZ" Viktoria Grossmann stwierdza, że prezydent Karol Nawrocki w przypadku SAFE "zachowuje się tak, jakby obce siły chciały decydować o jego kraju". Ocenia, że w ten sposób "naraża się na pośmiewisko".
ZOBACZ: Protest pod Pałacem Prezydenckim. Manifestanci krytykują decyzję Nawrockiego
Nawrocki swoim wetem "udowodnił, że jest jedynie posłusznym wykonawcą poleceń Jarosława Kaczyńskiego", który to SAFE opisuje jako "niemiecką zasadzkę" - stwierdza autorka.
"SZ": UE i Niemcy to główny przeciwnik PiS
Grossmann pisze, że obecnie "głównym przeciwnikiem PiS-u nie jest Rosja, lecz Unia Europejska i Niemcy". "Nie jest to nic nowego, jednak teraz – gdy PiS od ponad dwóch lat znajduje się w opozycji, a skrajnie prawicowe ugrupowania po jej prawej stronie zyskują poparcie – partia ta staje się jeszcze bardziej radykalna" - dodaje.
Korespondentka "SZ" zauważa dalej, że PiS w czasach swoich rządów "chętnie przyjmował pieniądze z Brukseli, mimo ciągłych ataków retorycznych na UE". Teraz natomiast "byłoby mu na rękę, gdyby koalicja rządowa premiera Donalda Tuska cierpiała na brak pieniędzy".
"Kaczyński traktuje program SAFE jako broń Niemiec"
W ocenie Grossman Kaczyński przedstawia SAFE jako "swego rodzaju broń dającą Niemcom możliwość ataku na Polskę na rynkach kapitałowych i ponownego zniewolenia jej". Jej zdaniem Nawrocki pokazał, że "Polska, jej obywatele i ich bezpieczeństwo są mu obojętne".
ZOBACZ: Orędzie prezydenta Karola Nawrockiego. "Nie podpiszę ustawy ws. SAFE"
Na koniec autorka komentarza zauważa, że poparcie dla PiS spada w sondażach. I wyraża przekonanie, że Komisja Europejska "znajdzie sposoby", by rząd Tuska uzyskał fundusze.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej