W niedzielę na wschodzie, w centrum i na południu kraju słońce będzie świecić najmocniej. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C do około 10 st. C na zachodzie, a w centrum i na wschodzie kraju termometry wskażą nawet 18 st. C.

Na pozostałym obszarze Polski spodziewane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami prognozowane są także opady deszczu.

Prognoza pogody na najbliższe dni. Nadchodzi ochłodzenie

Najbliższej nocy kierowcy powinni jednak zachować szczególną ostrożność. W zachodniej i centralnej części kraju wystąpią przelotne opady deszczu, a temperatura spadnie do minus 2 st. C na wschodzie. Możliwe są również lokalne silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 400 m.

Wiosenny klimat nie zostanie z nami jednak zbyt długo. W przyszłym tygodniu na północy i zachodzie kraju temperatury w ciągu dnia mogą nie przekroczyć 10 stopni, a w nocy prognozowane są spadki nawet do minus 4 st. C. na południu i na obszarach podgórskich.

We wtorek niemal w całym kraju możemy się spodziewać przelotnych opadów deszczu i momentami sporego zachmurzenia.

Najcieplejszymi dniami z pewnością będą środa i czwartek - temperatura w całym kraju utrzyma się wówczas na poziomie 11-15 st. C.

Mroźny koniec marca. Mocny spadek temperatury, możliwe śnieżyce

Według prognoz IMGW, ochłodzenie osiągnie swój punkt kulminacyjny pod koniec marca. Lokalnie temperatura może spaść nawet do -15 stopni.

Końcówka miesiąca może przynieść też śnieżyce, szczególnie na Pomorzu, Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce. Pokrywa śnieżna wyniesie tam nawet 15 mm.

Iście zimowa aura ma zostać z nami do pierwszego tygodnia kwietnia, co może zwiastować wyjątkowo chłodną Wielkanoc.

