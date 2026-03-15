Czeka nas powrót zimy. Wszystko zmieni się pod koniec miesiąca
W najbliższych dniach wiosenna aura ustąpi miejsca ochłodzeniu, opadom deszczu, a lokalnie nawet opadom śniegu i mrozom. Już w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się spadku temperatur. Prawdziwa zmiana nadejdzie pod koniec marca - Polacy poczują się wtedy jak w środku zimy.
W niedzielę na wschodzie, w centrum i na południu kraju słońce będzie świecić najmocniej. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C do około 10 st. C na zachodzie, a w centrum i na wschodzie kraju termometry wskażą nawet 18 st. C.
Na pozostałym obszarze Polski spodziewane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami prognozowane są także opady deszczu.
Prognoza pogody na najbliższe dni. Nadchodzi ochłodzenie
Najbliższej nocy kierowcy powinni jednak zachować szczególną ostrożność. W zachodniej i centralnej części kraju wystąpią przelotne opady deszczu, a temperatura spadnie do minus 2 st. C na wschodzie. Możliwe są również lokalne silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 400 m.
Wiosenny klimat nie zostanie z nami jednak zbyt długo. W przyszłym tygodniu na północy i zachodzie kraju temperatury w ciągu dnia mogą nie przekroczyć 10 stopni, a w nocy prognozowane są spadki nawet do minus 4 st. C. na południu i na obszarach podgórskich.
We wtorek niemal w całym kraju możemy się spodziewać przelotnych opadów deszczu i momentami sporego zachmurzenia.
Najcieplejszymi dniami z pewnością będą środa i czwartek - temperatura w całym kraju utrzyma się wówczas na poziomie 11-15 st. C.
Mroźny koniec marca. Mocny spadek temperatury, możliwe śnieżyce
Według prognoz IMGW, ochłodzenie osiągnie swój punkt kulminacyjny pod koniec marca. Lokalnie temperatura może spaść nawet do -15 stopni.
Końcówka miesiąca może przynieść też śnieżyce, szczególnie na Pomorzu, Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce. Pokrywa śnieżna wyniesie tam nawet 15 mm.
Iście zimowa aura ma zostać z nami do pierwszego tygodnia kwietnia, co może zwiastować wyjątkowo chłodną Wielkanoc.
