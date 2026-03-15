Premier Izraela Binjamin Netanjahu opublikował w mediach społecznościowych nagranie z kawiarni, w którym w prześmiewczy sposób odniósł się do krążących w sieci teorii spiskowych na temat jego śmierci.

Polityk pokazał do kamery wszystkie palce, by uciąć spekulacje, jakoby jego ostatnie publiczne wystąpienie sprzed dwóch dni było dziełem sztucznej inteligencji.

Podejrzenia te podsycał m.in. czatbot Grok. Dowodem na rzekome użycie AI miał być jeden z kadrów, na którym - zdaniem wielu internautów - u prawej dłoni polityka było widać wyraźnie sześć palców.

- Nie żyję... bez kawy - mówi na nagraniu izraelski premier. - Kocham mój naród na zabój i sposób, w jaki się prowadzi - dodał.

pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

Binjamin Netanjahu dementuje plotkę o swojej śmierci

W nagraniu Netanjahu odniósł się również do wojny z Iranem. Wezwał Izraelczyków, by "zaczerpnęli świeżego powietrza", ale jednocześnie przypomniał o konieczności przebywania w pobliżu schronów w związku z zagrożeniem ze strony Iranu.

- Robimy rzeczy, o których nie mogę teraz mówić, ale prowadzimy dziś bardzo silne operacje w Iranie i Libanie - oświadczył.

Tymczasem Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zapowiada "odnalezienie i zabicie Netanjahu" i nazywa go "mordercą dzieci". Groźby te zbiegły się w czasie z doniesieniami o wyeliminowaniu dwóch wysokich rangą oficerów irańskiego wywiadu przez izraelską armię (IDF).

Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły 28 lutego bombardowania Iranu. Według oficjalnych i niezależnych źródeł w wyniku ataków zginęło około 1300 irańskich cywilów, 3,2 mln osób zostało tymczasowo przesiedlonych, a prawie 22 tys. budynków cywilnych zostało uszkodzonych.

W atakach odwetowych Iranu zginęło około 50 osób, w tym 13 amerykańskich żołnierzy i 15 izraelskich cywilów. Głównymi celami tych uderzeń są Izrael oraz państwa Zatoki Perskiej, gdzie znajdują się instalacje wojskowe USA.

mbd / mjo / polsatnews.pl / PAP