Urząd lotniczy Rosawiacja wprowadziła ograniczenia w przyjmowaniu i odlotach samolotów na lotniskach Domodiedowo, Wnukowo, Szeremietiewo i Żukowski - twierdzi serwis espresso.tv.

Do ataków dochodziło w nocy z soboty na niedzielę. Normalne funkcjonowanie lotniska wznowiono dopiero w niedzielę po 11:30.

Atak dronów na Moskwę. Zawieszono dziesiątki lotów

W tym czasie opóźniono 37 lotów: 17 na Wnukowo, 13 na Domodiedowie i siedem na Szeremietiewie.

Atak dronów na Moskwę stał się największym od początku roku. Podobny miał miejsce rok temu - w nocy 11 marca: wtedy 91 dronów zostało zestrzelonych podczas zbliżania się do stolicy, trzy osoby zginęły w obwodzie moskiewskim.

ZOBACZ: Ukraińcy w kontrataku. Ekspert o sukcesach armii Kijowa

"Ministerstwo Obrony nie poinformowały o skutkach ostatniego ataku" - zauważa "The Moscow Times". Wcześniej stolica Rosji została zaatakowana 8 marca. Wtedy poinformowano o sześciu zestrzelonych dronach.

Seria ukraińskich ataków w głąb Rosji. Użyto dronów

Wcześniej w sobotę agencja Reutera poinformowała z powołaniem na lokalne władze, że trzy osoby zostały ranne w wyniku ataków ukraińskich dronów na port Kaukaz. Atak wywołał też pożar w rafinerii ropy naftowej w niewielkiej miejscowości.

W samym porcie w wyniku ataków uszkodzeniu uległ statek pomocniczy oraz kompleks nabrzeżny, a straż pożarna przez niemal całą noc gasiła pożar zakładów w Afipskiem. Ponadto na kilka godzin zawieszono funkcjonowanie lotniska w Krasnodarze.

ZOBACZ: Zełenski o "porażce" rosyjskiej ofensywy. Koniec wojny już blisko?

Ukraiński Sztab Generalny ogłosił także w sobotę, że uderzył w wyrzutnię rakiet Iskander na okupowanym Krymie, stację radiolokacyjną Niebo-U, która również znajdowała się na tym półwyspie oraz w kolejną stację radiolokacyjną, należącą do kompleksu rakietowego S-300 w zajętej przez Rosję części obwodu donieckiego.

