Seria Ukraińskich ataków w głębi Rosji. Rafineria stanęła w ogniu
Sztab Generalny Ukrainy potwierdził ataki na rafinerię ropy naftowej Afipski w Kraju Krasnodarskim na południowym zachodzie Rosji. Uderzono również na port Kaukaz w tym samym regionie. Sztab poinformował także o zniszczeniach systemów rakietowych i radiolokacyjnych na okupowanych terenach.
"W ramach ograniczania wojenno-gospodarczego potencjału rosyjskiego agresora w nocy 14 marca jednostki sił obrony Ukrainy uderzyły w obiekty wojskowej i logistycznej infrastruktury przeciwnika na terytorium Federacji Rosyjskiej" - powiadomiono w wydanym w sobotę komunikacie.
Sztab oświadczył, że rafineria Afipski przerabia 6,25 mln ton ropy naftowej, co stanowi 2,1 proc. całkowitej przeróbki tego surowca w Rosji. "Dwa te przedsiębiorstwa (rafineria i port - red.) są zaangażowane w dostawy do potrzeb rosyjskiej armii" - podkreślił.
Seria ukraińskich ataków na rosyjską infrastrukturę
Wcześniej w sobotę agencja Reutera poinformowała z powołaniem na lokalne władze, że trzy osoby zostały ranne w wyniku ataków ukraińskich dronów na port Kaukaz. Atak wywołał też pożar w rafinerii ropy naftowej w niewielkiej miejscowości.
W samym porcie w wyniku ataków uszkodzeniu uległ statek pomocniczy oraz kompleks nabrzeżny, a straż pożarna przez niemal całą noc gasiła pożar zakładów w Afipskiem. Ponadto na kilka godzin zawieszono funkcjonowanie lotniska w Krasnodarze.
Ukraiński Sztab Generalny ogłosił także w sobotę, że uderzył w wyrzutnię rakiet Iskander na okupowanym Krymie, stację radiolokacyjną Niebo-U, która również znajdowała się na tym półwyspie oraz w kolejną stację radiolokacyjną, należącą do kompleksu rakietowego S-300 w zajętej przez Rosję części obwodu donieckiego.
Rosjanie idą na Pokrowsk. Nieudana ofensywa Ukrainy
Jednocześnie z frontu na wschodzie Ukrainy dochodzą niepokojące informacje. Analitycy sugerują, że Rosja poczyniła pewne sukcesy na kierunku pokrowskim, a prowadzone przez siły Kijowa kontrnatarcia na innych odcinkach frontu zakończyły się niepowodzeniem.
Ukraińskie siły zbrojne twierdzą, że osiągnęły postępy taktyczne na kierunku kupiańskim, na odcinku Kostantynówka-Drużkiwka oraz na zachodzie obwodu zaporoskiego. Jednocześnie armia rosyjska zwiększa presję na wschodzie, odnosząc częściowe sukcesy na kierunku pokrowskim.
O posuwających się w kierunku Kupiańska jednostkach ukraińskich pisze w swojej analizie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW). Analitycy zauważają, że "wydarzenia te nie wskazują na zmianę kontroli nad terenem ani na linię frontu na obszarze walk".
Jednocześnie Rosjanie stopniowo kumulują swoje siły dalej na południe – w rejonie pasów leśnych, gdzie ukrywają załogi i ściągają posiłki. Postęp jednostek rosyjskich widoczny jest w szczególności w rejonie kopalni Pokrowskje i na terenach na północ od niej.
