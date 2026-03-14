"W ramach ograniczania wojenno-gospodarczego potencjału rosyjskiego agresora w nocy 14 marca jednostki sił obrony Ukrainy uderzyły w obiekty wojskowej i logistycznej infrastruktury przeciwnika na terytorium Federacji Rosyjskiej" - powiadomiono w wydanym w sobotę komunikacie.

ZOBACZ: "Tradycyjna wojna" to już przeszłość? Wskazują, co zdecyduje o zwycięstwie

Sztab oświadczył, że rafineria Afipski przerabia 6,25 mln ton ropy naftowej, co stanowi 2,1 proc. całkowitej przeróbki tego surowca w Rosji. "Dwa te przedsiębiorstwa (rafineria i port - red.) są zaangażowane w dostawy do potrzeb rosyjskiej armii" - podkreślił.

Seria ukraińskich ataków na rosyjską infrastrukturę

Wcześniej w sobotę agencja Reutera poinformowała z powołaniem na lokalne władze, że trzy osoby zostały ranne w wyniku ataków ukraińskich dronów na port Kaukaz. Atak wywołał też pożar w rafinerii ropy naftowej w niewielkiej miejscowości.

W samym porcie w wyniku ataków uszkodzeniu uległ statek pomocniczy oraz kompleks nabrzeżny, a straż pożarna przez niemal całą noc gasiła pożar zakładów w Afipskiem. Ponadto na kilka godzin zawieszono funkcjonowanie lotniska w Krasnodarze.

ZOBACZ: Atak ukraińskich dronów na rosyjski port. Ewakuowano załogi statków

Ukraiński Sztab Generalny ogłosił także w sobotę, że uderzył w wyrzutnię rakiet Iskander na okupowanym Krymie, stację radiolokacyjną Niebo-U, która również znajdowała się na tym półwyspie oraz w kolejną stację radiolokacyjną, należącą do kompleksu rakietowego S-300 w zajętej przez Rosję części obwodu donieckiego.

Rosjanie idą na Pokrowsk. Nieudana ofensywa Ukrainy

Jednocześnie z frontu na wschodzie Ukrainy dochodzą niepokojące informacje. Analitycy sugerują, że Rosja poczyniła pewne sukcesy na kierunku pokrowskim, a prowadzone przez siły Kijowa kontrnatarcia na innych odcinkach frontu zakończyły się niepowodzeniem.

Ukraińskie siły zbrojne twierdzą, że osiągnęły postępy taktyczne na kierunku kupiańskim, na odcinku Kostantynówka-Drużkiwka oraz na zachodzie obwodu zaporoskiego. Jednocześnie armia rosyjska zwiększa presję na wschodzie, odnosząc częściowe sukcesy na kierunku pokrowskim.

ZOBACZ: Udany atak na lotnisko na Krymie. Rosjanie ponieśli dotkliwą stratę



O posuwających się w kierunku Kupiańska jednostkach ukraińskich pisze w swojej analizie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW). Analitycy zauważają, że ​​"wydarzenia te nie wskazują na zmianę kontroli nad terenem ani na linię frontu na obszarze walk".

Jednocześnie Rosjanie stopniowo kumulują swoje siły dalej na południe – w rejonie pasów leśnych, gdzie ukrywają załogi i ściągają posiłki. Postęp jednostek rosyjskich widoczny jest w szczególności w rejonie kopalni Pokrowskje i na terenach na północ od niej.

