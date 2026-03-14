Trybunał w Hadze zbada zbrodnie Łukaszenki. "Sprawiedliwość musi zwyciężyć"
Międzynarodowy Trybunał Karny wszczął śledztwo w sprawie zbrodni przeciwko ludzkości popełnianych na Białorusi. Wniosek o zbadanie działań reżimu Alaksandra Łukaszenki złożyły władze Litwy. "Żaden reżim nie powinien uważać, że może torturować, deportować, prześladować ani uciszać swoich przeciwników i obywateli" - pisał szef litewskiego MSZ Kęstutis Budrys.
W prośbie wysłanej do haskiego trybunału władze Litwy podkreśliły, że śledztwo w sprawie reżimu Łukaszenki pozwoli na zbadanie zbrodni popełnionych nie tylko na obywatelach przebywających na Litwie, ale i w innych krajach.
Międzynarodowy Trybunał Karny przychylił się do wniosku i poinformował o rozpoczęciu śledztwa ws. możliwego złamania zasad Statusu Rzymskiego, wedle którego niedopuszczalnym jest popełnianie zbrodni przeciwko ludzkości, ludobójstw, zbrodni wojennych oraz aktów agresji.
"Trybunał wszczął dochodzenie, ponieważ stwierdził, że istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że zbrodnie określone w Statucie Rzymskim zostały popełnione, przynajmniej częściowo, na terytorium Republiki Litewskiej" - czytamy w uzasadnieniu decyzji.
ZOBACZ: Ukraina zaatakowała dronami Białoruś. Strategiczna instalacja zniszczona
Jak poinformowano, wstępne dochodzenie w sprawie zbrodni popełnionych przez białoruski reżim rozpoczęto już we wrześniu 2024 roku w następstwie wniosku Litwy. Trybunał stwierdził, że przymusowe deportacje i inne formy represji stosowane na przeciwnikach reżimu Białorusi mogą być interpretowane jako zbrodnie "w ramach szeroko zakrojonego i systematycznego ataku na ludność cywilną".
Śledztwo trybunału obejmie okres od 2020 roku, ze szczególnym uwzględnieniem deportacji i prześladowań z powodów politycznych.
Decyzję o oficjalnym rozpoczęciu dochodzenia skomentował jeden z wnioskodawców, minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys.
"Żaden reżim nie powinien uważać, że może torturować, deportować, prześladować ani uciszać swoich przeciwników i obywateli bez ponoszenia konsekwencji" - pisał na platformie X. Polityk ocenił, że ataki na ludność cywilną "muszą spotkać się z jasnym i konsekwentnie stosowanym mechanizmem rozliczenia", a osoby odpowiedzialne za prześladowania powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności.
"Sprawiedliwość musi zwyciężyć" - dodał.
ZOBACZ: Alaksandr Łukaszenka otrzymał broń od Rosjan. Zagroził Polsce
Głos w sprawie zabrała również liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska, która podziękowała trybunałowi za poważne potraktowanie działań reżimu Łukaszenki.
"Dziękujemy za Wasze pryncypialne przywództwo i wsparcie dla sprawiedliwości" - pisała w oświadczeniu.
"Śledztwo wysyła jasny sygnał: nie ma bezkarności za zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione przez białoruski reżim" - dodała.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej