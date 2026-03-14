Nie cichną echa czwartkowego weta prezydenta dla ustawy wdrażającej unijny program SAFE. Podczas gdy politycy opozycji przekonują, że decyzja Karola Nawrockiego zapobiegnie wieloletniemu zadłużeniu kraju, lokalne zakłady zbrojeniowe mówią wprost: brak pieniędzy z SAFE to ogromna strata zarówno dla sytuacji gospodarczej poszczególnych regionów, jak i bezpieczeństwa całego kraju.

Łącznie na wsparcie z programu SAFE czekało 1647 firm w województwie śląskim, 926 w małopolskim, 899 w kujawsko-pomorskim, 855 w pomorskim, 878 w dolnośląskim, 764 w podkarpackim, 487 w łódzkim, 438 w wielkopolskim, 437 w świętokrzyskim, 431 w podlaskim, 199 w opolskim, 227 w zachodniopomorskim, 200 w lubelskim, 245 w lubuskim i 121 w warmińsko-mazurskim - podał w piątek w Sejmie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Polsat News sprawdził, jak na prezydenckie weto reagują mieszkańcy miejscowości w których znajdują się niektóre z tych zakładów oraz ich pracownicy.

Zakłady na Podkarpaciu i Śląsku reagują na weto prezydenta

Napięta sytuacja po wecie prezydenta panuje między innymi w Gliwicach. W mieście działają dwa ważne dla polskiej zbrojeniówki zakłady, w tym Bumar Łabędy, który od ponad pół wieku jest wiodącym ośrodkiem badawczo-rozwojowym urządzeń mechanicznych w kraju. Zakład jest liderem choćby w projektowaniu i budowie mostów mobilnych czy tworzeniu nowoczesnych symulatorów dla polskiego wojska.

Jak tłumaczyła reporterka Polsat News Anna Wietrzyk, pieniądze pochodzące z pożyczki SAFE mogłyby przyspieszyć transformację od górnictwa do pełnej produkcji zbrojeniowej w zakładzie.

Mieszkańcy zwracają uwagę, że brak wsparcia z unijnego programu to wielka strata, zarówno dla lokalnej gliwickiej społeczności, jak i dla całego Śląska.

Jak dodała z kolei reporterka Polsat News Ewa Pajuro, podobnego zdania są również mieszkańcy Stalowej Woli - miasta, które w ramach pożyczki z SAFE otrzymałoby aż 20 miliardów złotych na rozwój miejscowej huty, zaopatrującej wojsko w nowoczesny sprzęt.

- To, co prezydent zrobił mi się nie podoba. Przydałyby się pieniądze, jasne. Ile by tu miejsc pracy wtedy było - mówił jeden z mieszkańców Stalowej Woli.

- Szkoda, że prezydent nie zgodził się na pożyczkę. To jest strata dla ludzi tutaj. Brakuje miejsc pracy, a i samo miasto rozwijałoby się bardziej - dodała inna rozmówczyni.

Huta w Skarżysku-Kamiennej bez wsparcia z SAFE. "Rozbrajanie kraju"

Głosy niezadowolenia z decyzji prezydenta pojawiają się również w Skarżysku-Kamiennej, gdzie znajduje się jeden z najważniejszych polskich zakładów zbrojeniowych. Reporterka Polsat News Dominika Orzeł porozmawiała z mieszkańcami, którzy wskazują, że weto dla ustawy wdrażającej unijny program SAFE to ogromny błąd. Część z nich oceniła ruch Karola Nawrockiego jako "rozbrajanie kraju".

- Produkcja byłaby większa, większe zatrudnienie, a dla miasta, które powoli ma problemy, byłoby to naprawdę coś - mówiła jedna z mieszkanek Skarżyska-Kamiennej.

Na negatywne skutki prezydenckiego weta zwraca uwagę również włodarz miasta.

- Z punktu widzenia samorządów sposób finansowania SAFE jest mniej istotny. Bardziej istotny jest fakt, że te pieniądze pozwoliłyby przede wszystkim rozwinąć produkcję, ale również pozwoliłyby na zwiększenie zatrudnienia. Z punktu widzenia interesu samorządu właśnie dochody z podatku PIT to są dochody najbardziej istotne - mówił prezydent Skarżyska-Kamiennej Arkadiusz Bogucki.

Jak relacjonowała dziennikarka Polsat News, rocznie w zakładach Mesko produkowanych jest około 250 milionów sztuk amunicji, a dziennie tworzonych jest około milion sztuk różnego rodzaju ładunków. Tworzone w zakładzie systemy obrony przeciwdronowej oceniane są jako jedne z najnowocześniejszych na świecie.

Weto dla ustawy o SAFE. Polskie wojsko bez dofinansowania z UE

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w swoim czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE. Głowa państwa argumentowała, że "nigdy nie podpisze ustawy, która "uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne".

Prezydent zaznaczył też, że "inwestycje w obronność są konieczne", ale "muszą by prowadzone mądrze, odpowiedzialnie i w sposób, który nie ogranicza suwerenności państwa". - Przedstawiłem więc realną alternatywę dla eurokredytu SAFE - to Polski SAFE 0 proc., czyli koncepcja Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych - przypomniał. Dodał

Polski wniosek złożony do programu opiewał na 43,7 mld euro i uzyskał akceptację instytucji unijnych. Tym samym Polska została wskazana jako największy beneficjent programu. Według deklaracji rządu 89 proc. z tych środków miałoby trafić do polskich firm zbrojeniowych.

Opublikowany na stronach sejmowych i na stronie prezydenta projekt zakłada utworzenie Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych, którego podstawowym źródłem finansowania będą środki pochodzące z zysku Narodowego Banku Polskiego. Według uzasadnienia zapewni to państwu "suwerenność decyzyjną, stabilność finansową i odporność na ryzyka zewnętrzne".

"Mechanizm ten polega na kierowaniu części zysku NBP do Funduszu, gdzie środki te mogą być natychmiast przeznaczane na finansowanie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, z pominięciem ograniczeń wynikających z rocznego planowania budżetowego" – czytamy.

