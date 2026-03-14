Jednostka "Centrum 795" powstała tuż po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w celu "zwiększenia możliwości" rosyjskich służb specjalnych w warunkach wojennych. Na jej czele stanął Denis Fisenko, były oficer legendarnej jednostki antyterrorystycznej "Alfa" (FSB).

Tajna jednostka rosyjskich służb specjalnych "Centrum 795"

Kierownictwo jednostki podlega bezpośrednio szefowi Sztabu Generalnego, Walerijowi Gierasimowowi, lub jego zastępcy. Do oddziału zrekrutowano elitę rosyjskich i białoruskich służb. Wśród ok. 500 oficerów znajdują się funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), wywiadu wojskowego (GRU) oraz białoruskiego KGB.

Baza jednostki znajduje się w podmoskiewskiej Kubince, na terenie Patriot Park zwanym "wojskowym Disneylandem", w centrum szkoleniowym koncernu Kałasznikow. Formacja ma być finansowana z prywatnych kieszeni zaufanych ludzi Władimira Putina.

Według dziennikarzy środki na działanie jednostki przekazują Andriej Bokariew (współwłaściciel Kałasznikowa) oraz Siergiej Czemiezow - szef państwowej korporacji Rostech i wieloletni przyjaciel prezydenta Rosji jeszcze z czasów jego służby w Dreźnie w latach 80.

Od frontu w Ukrainie po zamachy w Europie

Struktura Centrum 795 obejmuje trzy piony: rozpoznawczy, szturmowy oraz zabezpieczenia bojowego. Sam pion rozpoznawczy składa się z 19 wydziałów, w tym rozbudowanej sekcji snajperskiej.

Początkowo zadaniem jednostki były operacje na terenie Ukrainy - ataki na stanowiska dowodzenia oraz próby likwidacji liderów politycznych i wojskowych w Kijowie. Gdy działania te nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, zakres obowiązków rozszerzono. Obecnie priorytetem formacji ma być dywersja oraz zamachy na rosyjskich opozycjonistów i niezależnych dziennikarzy przebywających za granicą.

Wpadka w Kolumbii. Oficer w rękach służb

Działalność "Centrum 795" wyszła na jaw m.in. dzięki nieudanej operacji w Ameryce Południowej. 24 lutego na lotnisku w Bogocie (Kolumbia) zatrzymano Denisa Alimowa, oficera jednostki. Zatrzymanie odbyło się na wniosek Stanów Zjednoczonych.

Amerykańskie śledztwo wykazało, że 42-letni Alimow (wcześniej służący w elitarnej jednostce FSB "Wympieł" pod pseudonimem "Arijec") brał udział w spisku. W okresie od października 2024 do marca 2025 roku planował on zabójstwo dwóch "znanych europejskich działaczy". Ich tożsamość, ze względów bezpieczeństwa, nie została ujawniona przez amerykańskie organy ścigania.

mbd / mjo / polsatnews.pl