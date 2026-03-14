W najnowszym badaniu IBRiS dla Onetu zapytano Polaków o ich stosunek do działań premiera Donalda Tuska. Zdaniem większości ankietowanych, szef rządu prowadzi nieefektywną politykę.

Niezadowolonych z działań premiera jest aż 60,3 proc. respondentów. "Zdecydowanie źle" ocenia je 31,1 proc. osób, a opcję "raczej źle" wskazało 29,2 proc.

ZOBACZ: Polskie myśliwce w powietrzu. Pilny komunikat wojska

Zwolenników premiera jest zaś 38,2 proc. ankietowanych. Jego politykę "zdecydowanie dobrze" ocenia 12,6 proc. respondentów, a "raczej dobrze" - 25,6 proc.

Odpowiedzi na pytanie sondażowe nie udzieliło jedynie 1,5 proc. badanych.

Sondaż. Polacy ocenili działania premiera. Większość na "nie"

IBRiS przeanalizował również głosy wyborców poszczególnych partii politycznych.

Tradycyjnie, największym poparciem Donald Tusk cieszy się wśród zwolenników koalicji rządzącej - tam pozytywnie jego działania ocenia aż 94 proc. osób. Sondażownia zaznacza jednak, że nawet w tej grupie Tusk może liczyć na "zdecydowane" poparcie jedynie 33 proc. pytanych. 61 proc. wyborców obozu rządowego wybrało opcję "raczej dobrze".

ZOBACZ: Spór prezydenta z rządem. Polacy krytycznie o współpracy Nawrockiego i Tuska

Odwrotnie prezentuje się sytuacja wśród wyborców opozycji. Pozytywnie działania Tuska ocenia tam zaledwie 3 proc. badanych. Aż 96 proc. osób w tej grupie jest niezadowolonych z decyzji podejmowanych przez szefa rządu, w tym 66 proc. ocenia je jako "zdecydowanie złe".

Jak z kolei rozkładają się głosy Polaków niezdecydowanych i tych, którzy nie oddali głosu w ostatnich wyborach? Tutaj również przeważają negatywne oceny premiera. Łącznie jest ich 83 proc. (14 proc. "zdecydowanie źle", 69 proc "raczej źle").

Zadowolonych z polityki Donalda Tuska jest tam 11 proc. osób, wszystkie to odpowiedzi "raczej dobrze". Niezdecydowanych jest w tej grupie 7 proc.

Badanie pracowni IBRiS na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone 9 marca 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1000 dorosłych Polaków.

