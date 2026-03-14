Karol Nawrocki ogłosił w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Prezydent stwierdził, że "nigdy nie podpisze ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne".

WIDEO: "Prezydenci i Premierzy". Dyskusja o decyzji Karola Nawrockiego

W Sejmie znajduje się projekt inicjatywy Nawrockiego "Polski SAFE 0 proc.", który zakłada pozyskanie pieniędzy na zbrojenia m.in. z zysków Narodowego Banku Polskiego. Sęk w tym, że NBP w ostatnich latach sygnalizował straty.

ZOBACZ: "Ja sobie z tym poradzę". Tusk o prezydencie Nawrockim

O decyzji głowy państwa dyskutowali w programie "Prezydenci i Premierzy": Bronisław Komorowski, Leszek Miller, Waldemar Pawlak i Jan Krzysztof Bielecki.

"Prezydent został zmanipulowany". Gorąca dyskusja w studiu

- Prezydent został zmanipulowany przez swoich doradców. Mógł podpisać ustawę o SAFE i proponować te dodatkowe pomysły finansowania armii ze środków NBP (...). Prezydent popełnił dramatyczny błąd - przekonywał Waldemar Pawlak.

- Program SAFE - jak się patrzy na 40 lat to znaczy, że jeden Polak by zapłacił 20 złotych miesięcznie - to jest cały koszt programu SAFE razem z odsetkami - wiec robienie wokół tego wrzasku o suwerenność jest propaganda, robienie wody z mózgu - kontynuował były premier z ramienia PSL.

ZOBACZ: Prezydent nie zawetuje programu SAFE? "Amerykanie mu wytłumaczą"

- Muszę się z nie zgodzić z premierem Pawlakiem. Pan mówił, że są środki z NBP. Nie ma żadnych środków - to, ze pani kupiła mieszkanie x lat temu za 100 tys. a teraz jest warte 300 tys. to nie znaczy ze pani ma te środki - powiedział Jan Krzysztof Bielecki.

Leszek Miller o pomyśle prezydenta: Nie jest realny

Najostrzej o alternatywnym projekcie prezydenta wypowiedział się były premier i współzałożyciel SLD Leszek Miller.

- Gdyby zamienić "Polski SAFE 0 proc." na 44 mld euro, czyli tyle co daje SAFE Unia Europejska, to trzeba byłoby 311 ton złota sprzedać czyli ponad 60 proc. naszych rezerw - to by było samobójstwo - to nie jest wykonalne - w związku z tym, dopóki prezydent nie zaprezentuje czegoś lepszego, to nie ma o czym mówić - przekonywał.

Głos zabrał również były prezydent Bronisław Komorowski. Stwierdził, że prezydent swoją decyzją zaszkodził również sobie.

ZOBACZ: "Bardzo złudne". Miller mówi o "prawdziwym celu" ataku w Iranie

- Pan prezydent znalazł się w bardzo niekomfortowej pozycji - bo nie dość, że przegrał jeśli chodzi o opinie publiczna, co widać w sondażach, to - jego duża część wyborców i wyborców PiS nie rozumie zupełnie tej decyzji. To jest sprzeczne z kanonem myśli patriotycznej - przekonywał.

