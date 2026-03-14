Prognoza IMGW na wakacje. Jeden miesiąc ma wyraźnie odstawać od normy

Pogoda

W ostatnich miesiącach pogoda w Polsce bywała wyjątkowo mroźna, z kolei początek meteorologicznej wiosny zaskoczył wyjątkowo słoneczną aurą. Tegoroczne lato również może przynieść niespodzianki i odbiegać od warunków, do których przyzwyczaili się Polacy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opracował eksperymentalną prognozę pogody na lato.

Widok na morze z wieloma żaglówkami na wodzie. Po prawej stronie widnieje jasne, pomarańczowe słońce.
Pixabay
IMGW prognozuje gorące lato z temperaturami powyżej normy
Najnowsza eksperymentalna prognoza sezonowa IMGW sugeruje, że nadchodzące lato może przynieść wyraźne odchylenia od typowych warunków.

 

Najmocniej odczuwalne będzie to w czerwcu, gdy średnia temperatura powietrza w Polsce ma być wyższa od normy wieloletniej. Natomiast suma opadów powinna utrzymywać się w granicach normy. 

Wakacje skrajnych temperatur 

- W całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna się zawierać w zakresie normy wieloletniej - informuje IMGW na swojej stronie internetowej. 

 

W czerwcu tego roku na terenie całej Polski temperatury będą przekraczać normy. Najcieplej będzie w: 

  • Opolu-17,2-18,2 st. Celsjusza 
  • Krakowie-17,2 -18,2 st. Celsjusza 
  • Warszawie-17,1-18,3 st. Celsjusza 
  • Rzeszowie-17,0-18,1 st. Celsjusza 
  • Wrocławiu-17,0-18,3 st. Celsjusza 

 

IMGW prognozuje, że czerwiec 2026 przyniesie w Polsce temperatury powyżej normy

 

Lipiec natomiast przyniesie temperatury w granicach normy. Najwyższych wskazań na termometrach należy spodziewać się w: 

  • Opolu-19,4-20,3 st. Celsjusza 
  • Poznaniu-19,3-20,1 st. Celsjusza 
  • Rzeszowie-19,2-20,1 st. Celsjusza 
  • Krakowie-19,2-19,9 st. Celsjusza 
  • Zielonej Górze-19,0-19,9 st. Celsjusza 

 

  

Prognoza IMGW na lipiec 2026: temperatury w normie, opady zróżnicowane

To może być kolejny rok suszy hydrologicznej 

Wedle przewidywań IMGW zarówno w czerwcu, jak i lipcu ilość opadów mieścić się będzie w granicach normy. Opracowane modele CFS pokazują, że początek wakacji na przeważającej części kraju będzie zdecydowanie suchy. Opadów można się spodziewać w czerwcu głównie w północno-wschodnich województwach, natomiast w lipcu - na zachodzie i południu.  

 

Warto mieć na uwadze, że jeśli układ nazywany niżem genueńskim zacznie w tym czasie przesuwać się w kierunku Polski, może to stworzyć poważne zagrożenie powodziowe. Analogicznie jak to miało miejsce w 1997 roku. 

 

W czerwcu najwięcej (choć w granicach normy wieloletniej) opadów należy spodziewać się w: 

  • Zakopanem-115,6-192,2 mm 
  • Rzeszowie-66,2-92,6 mm 
  • Olsztynie-62,0-81,3 mm 
  • Katowicach-57,1-93,3 mm 
  • Opolu-54,7-78,4 mm 

W lipcu z kolei najintensywniej (w granicach normy) popada w: 

  • Zakopanem-120,3-244,6 mm 
  • Katowicach-78,2-102,0 mm 
  • Suwałkach-72,4-99,8 mm 
  • Białymstoku-68,4-95,7 mm 
  • Krakowie-64,9-107,6 mm 

Czy anomalia stanie się paradoksalnie nową normą? 

Wyjątkowo mroźne zimy i bardzo ciepłe lata mogą w kolejnych latach pojawiać się częściej. Eksperymentalnych prognoz sezonowych nie należy jednak traktować jako pewnik, wskazują one raczej ogólne trendy niż dokładny przebieg pogody. 

  

Nie oznacza to jednak, że każde lato w Polsce będzie wyjątkowo gorące. Pokazał to ubiegły rok, gdy układ ośrodków ciśnienia sprawił, że ciepłe powietrze było wypychane bardziej na północ. W efekcie bywało, że cieplej było w Skandynawii niż w Polsce. 

 

 

 

Prognoza IMGW wskazuje na gorące lato i możliwe anomalie pogodowe

 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl
ANOMALIE POGODOWECZERWIECLIPIECOPADYPOGODAPOLSKAPROGNOZA POGODYSUSZATEMPERATURYWAKACJE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

