Najnowsza eksperymentalna prognoza sezonowa IMGW sugeruje, że nadchodzące lato może przynieść wyraźne odchylenia od typowych warunków.

Najmocniej odczuwalne będzie to w czerwcu, gdy średnia temperatura powietrza w Polsce ma być wyższa od normy wieloletniej. Natomiast suma opadów powinna utrzymywać się w granicach normy.

Wakacje skrajnych temperatur

- W całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna się zawierać w zakresie normy wieloletniej - informuje IMGW na swojej stronie internetowej.

ZOBACZ: Tłumy ruszyły na plaże. To najlepszy czas na szukanie "złota Bałtyku"

W czerwcu tego roku na terenie całej Polski temperatury będą przekraczać normy. Najcieplej będzie w:

Opolu-17,2-18,2 st. Celsjusza

Krakowie-17,2 -18,2 st. Celsjusza

Warszawie-17,1-18,3 st. Celsjusza

Rzeszowie-17,0-18,1 st. Celsjusza

Wrocławiu-17,0-18,3 st. Celsjusza

IMGW IMGW prognozuje, że czerwiec 2026 przyniesie w Polsce temperatury powyżej normy

Lipiec natomiast przyniesie temperatury w granicach normy. Najwyższych wskazań na termometrach należy spodziewać się w:

Opolu-19,4-20,3 st. Celsjusza

Poznaniu-19,3-20,1 st. Celsjusza

Rzeszowie-19,2-20,1 st. Celsjusza

Krakowie-19,2-19,9 st. Celsjusza

Zielonej Górze-19,0-19,9 st. Celsjusza

IMGW Prognoza IMGW na lipiec 2026: temperatury w normie, opady zróżnicowane

To może być kolejny rok suszy hydrologicznej

Wedle przewidywań IMGW zarówno w czerwcu, jak i lipcu ilość opadów mieścić się będzie w granicach normy. Opracowane modele CFS pokazują, że początek wakacji na przeważającej części kraju będzie zdecydowanie suchy. Opadów można się spodziewać w czerwcu głównie w północno-wschodnich województwach, natomiast w lipcu - na zachodzie i południu.

ZOBACZ: Rozpoczyna się prawdziwa pogodowa seria. Jeden miesiąc zdecydowanie się wyróżni

Warto mieć na uwadze, że jeśli układ nazywany niżem genueńskim zacznie w tym czasie przesuwać się w kierunku Polski, może to stworzyć poważne zagrożenie powodziowe. Analogicznie jak to miało miejsce w 1997 roku.

W czerwcu najwięcej (choć w granicach normy wieloletniej) opadów należy spodziewać się w:

Zakopanem-115,6-192,2 mm

Rzeszowie-66,2-92,6 mm

Olsztynie-62,0-81,3 mm

Katowicach-57,1-93,3 mm

Opolu-54,7-78,4 mm

W lipcu z kolei najintensywniej (w granicach normy) popada w:

Zakopanem-120,3-244,6 mm

Katowicach-78,2-102,0 mm

Suwałkach-72,4-99,8 mm

Białymstoku-68,4-95,7 mm

Krakowie-64,9-107,6 mm

Czy anomalia stanie się paradoksalnie nową normą?

Wyjątkowo mroźne zimy i bardzo ciepłe lata mogą w kolejnych latach pojawiać się częściej. Eksperymentalnych prognoz sezonowych nie należy jednak traktować jako pewnik, wskazują one raczej ogólne trendy niż dokładny przebieg pogody.

Nie oznacza to jednak, że każde lato w Polsce będzie wyjątkowo gorące. Pokazał to ubiegły rok, gdy układ ośrodków ciśnienia sprawił, że ciepłe powietrze było wypychane bardziej na północ. W efekcie bywało, że cieplej było w Skandynawii niż w Polsce.

Polsat News Prognoza IMGW wskazuje na gorące lato i możliwe anomalie pogodowe

