Prognoza IMGW na wakacje. Jeden miesiąc ma wyraźnie odstawać od normy
W ostatnich miesiącach pogoda w Polsce bywała wyjątkowo mroźna, z kolei początek meteorologicznej wiosny zaskoczył wyjątkowo słoneczną aurą. Tegoroczne lato również może przynieść niespodzianki i odbiegać od warunków, do których przyzwyczaili się Polacy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opracował eksperymentalną prognozę pogody na lato.
- Nadchodzące lato w Polsce może przynieść temperatury powyżej normy, zwłaszcza w czerwcu
- Suma opadów w czerwcu i lipcu powinna mieścić się w granicach normy, z możliwością suszy
- Prognoza IMGW wskazuje na większe opady w czerwcu na północnym wschodzie, a w lipcu na zachodzie i południu kraju
- Eksperymentalne prognozy sezonowe sugerują, że ekstremalne zjawiska pogodowe mogą stawać się częstsze
Najnowsza eksperymentalna prognoza sezonowa IMGW sugeruje, że nadchodzące lato może przynieść wyraźne odchylenia od typowych warunków.
Najmocniej odczuwalne będzie to w czerwcu, gdy średnia temperatura powietrza w Polsce ma być wyższa od normy wieloletniej. Natomiast suma opadów powinna utrzymywać się w granicach normy.
Wakacje skrajnych temperatur
- W całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna się zawierać w zakresie normy wieloletniej - informuje IMGW na swojej stronie internetowej.
W czerwcu tego roku na terenie całej Polski temperatury będą przekraczać normy. Najcieplej będzie w:
- Opolu-17,2-18,2 st. Celsjusza
- Krakowie-17,2 -18,2 st. Celsjusza
- Warszawie-17,1-18,3 st. Celsjusza
- Rzeszowie-17,0-18,1 st. Celsjusza
- Wrocławiu-17,0-18,3 st. Celsjusza
Lipiec natomiast przyniesie temperatury w granicach normy. Najwyższych wskazań na termometrach należy spodziewać się w:
- Opolu-19,4-20,3 st. Celsjusza
- Poznaniu-19,3-20,1 st. Celsjusza
- Rzeszowie-19,2-20,1 st. Celsjusza
- Krakowie-19,2-19,9 st. Celsjusza
- Zielonej Górze-19,0-19,9 st. Celsjusza
To może być kolejny rok suszy hydrologicznej
Wedle przewidywań IMGW zarówno w czerwcu, jak i lipcu ilość opadów mieścić się będzie w granicach normy. Opracowane modele CFS pokazują, że początek wakacji na przeważającej części kraju będzie zdecydowanie suchy. Opadów można się spodziewać w czerwcu głównie w północno-wschodnich województwach, natomiast w lipcu - na zachodzie i południu.
Warto mieć na uwadze, że jeśli układ nazywany niżem genueńskim zacznie w tym czasie przesuwać się w kierunku Polski, może to stworzyć poważne zagrożenie powodziowe. Analogicznie jak to miało miejsce w 1997 roku.
W czerwcu najwięcej (choć w granicach normy wieloletniej) opadów należy spodziewać się w:
- Zakopanem-115,6-192,2 mm
- Rzeszowie-66,2-92,6 mm
- Olsztynie-62,0-81,3 mm
- Katowicach-57,1-93,3 mm
- Opolu-54,7-78,4 mm
W lipcu z kolei najintensywniej (w granicach normy) popada w:
- Zakopanem-120,3-244,6 mm
- Katowicach-78,2-102,0 mm
- Suwałkach-72,4-99,8 mm
- Białymstoku-68,4-95,7 mm
- Krakowie-64,9-107,6 mm
Czy anomalia stanie się paradoksalnie nową normą?
Wyjątkowo mroźne zimy i bardzo ciepłe lata mogą w kolejnych latach pojawiać się częściej. Eksperymentalnych prognoz sezonowych nie należy jednak traktować jako pewnik, wskazują one raczej ogólne trendy niż dokładny przebieg pogody.
Nie oznacza to jednak, że każde lato w Polsce będzie wyjątkowo gorące. Pokazał to ubiegły rok, gdy układ ośrodków ciśnienia sprawił, że ciepłe powietrze było wypychane bardziej na północ. W efekcie bywało, że cieplej było w Skandynawii niż w Polsce.
