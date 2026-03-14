Poważny wypadek z udziałem radiowozu. Policjanci w szpitalu

Do zdarzenia doszło w sobotę przed południem na drodze wojewódzkiej nr 776 w miejscowości Biórków Mały (woj. małopolskie). Policjanci jadący na interwencję zderzyli się z samochodem osobowym.

- Policjanci jechali na pilną interwencję, mieli włączone sygnały świetlne i dźwiękowe. Podczas wyprzedzania kilku pojazdów, które jechały w tym samym kierunku, jeden z kierujących samochodem marki Seat wykonał manewr skrętu w lewo. Doszło do kolizji radiowozu z tym pojazdem - wyjaśniła w rozmowie z Polsat News st. post. Elżbieta Znachowska-Bytnar z KMP w Krakowie.

Wypadek z udziałem radiowozu. Dwaj policjanci ranni

- Policyjny samochód zjechał do przydrożnego rowu, uderzył w przepust, a następnie w słup energetyczny - dodała policjantka.

W wypadku poszkodowani zostali dwa policjanci. - Na szczęście o własnych siłach opuścili pojazd - przekazała Elżbieta Znachowska-Bytnar.

Funkcjonariusze zostali zabrani do szpitala przez załogę pogotowia ratunkowego. - Jeden z nich skarżył się na ból ręki, natomiast obrażenia, których doznali, nie zagrażają ich życiu. Kierujący seatem nie odniósł żadnych obrażeń - podkreśliła policjantka.

Kierowcy obu pojazdów zostali poddani badaniu na zawartość alkoholu w organizmie, byli trzeźwi.

