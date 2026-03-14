Siły rosyjskie przypuściły w nocy z piątku na sobotę kolejny masowy atak rakietowy i dronowy na kilka regionów Ukrainy. Ogłoszono alarm powietrzny.

"Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - przekazało polskie Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X.

Po godz. 6 poinformowano, że operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa zostało zakończone. Nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski.

Polska poderwała samoloty. "Stan najwyższej gotowości"

Dowódca Generalny RSZ uruchomił niezbędne środki i siły. "Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - wyjaśniono w komunikacie.

Działania miały charakter prewencyjny. Celem było zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej i ochrona zwłaszcza rejonów przygranicznych. W akcji pomagały siły powietrzne Hiszpanii i Niemiec. Holandia wsparła operację systemami obrony powietrznej.

ZOBACZ: "Przełom na froncie". Ukraińcy donoszą o "piekle w Donbasie"

"Dowództwo Operacyjne RSZ zgodnie z założeniami operacji Wschodnia Zorza monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i jest w gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej" - podkreśla wojsko.

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Uderzenia w kilku regionach

Rosja uderzyła w nocy z piątku na sobotę w kilka regionów Ukrainy, w tym stołeczny obwód kijowski. Ukraińskie siły powietrzne podniosły alarm przed "groźbą użycia broni balistycznej".

Jak podaje agencja Ukrinform, w rejonie Browary zginęły dwie osoby, a co najmniej osiem zostało rannych. "Uszkodzony został budynek akademika, zakłady produkcyjne i magazyny" - poinformowano.

Rosja - według ustaleń agencji - wysłała pociski manewrujące Kalibr z Morza Czarnego, a także z bombowców w rejonie Wołgogradu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni